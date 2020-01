Sociedad civil y Cruzada Civilista

MAYORÍAS DEL PAÍS

La Cruzada Civilista se formó en junio de 1987, luego de las confesiones del excoronel (R) Díaz Herrera, en la que denunciaba irregularidades en las Fuerzas de Defensas, conocidas por todos, pero sin que nadie, anteriormente, del lado de los cuarteles, lo confirmara y lo hiciera público. De ahí surgió de forma espontánea y compuesto en su mayoría por ciudadanos que no pertenecíamos a ningún partido político.

La Cruzada Civilista peleó por la libertad y la democracia, en unión y a nuestro concepto anónimo porque no se buscó figurar dentro de la política, sino luchar por una verdadera democracia en el país. Recordemos que la Cruzada Civilista lideró esa bandera con los pañuelos blancos y la protesta en Calle 50 con pitos y pailas. Los partidos políticos de oposición, en ese entonces, se unieron a esa lucha, tanto por idealismo y porque era otra fórmula pacífica para poder obtener la democracia en Panamá.

A algunos líderes de la Cruzada Civilista se les reconoció su lucha con posiciones en el Gobierno en el periodo de Guillermo Endara, pero luego de terminado ese tiempo, la Cruzada Civilista se “perdió del panorama” porque su meta principal fue luchar por la democracia y la justicia, que supuestamente se recuperaron el 20 de diciembre de 1989. Vale observar que muchos creemos que todavía falta recuperar esa democracia y el equilibrio de los poderes que existe en papel en nuestro sistema constitucional que no se conoce desde entonces.

A las organizaciones de la sociedad civil, compuestas por distintas organizaciones independientes, se les puede considerar respetuosamente como “hijas o hermanas” de la Cruzada Civilista, ya que al igual velan por esos objetivos de las mayorías de forma independiente, y creemos necesaria su posición en esta democracia.

La democracia en teoría es un sistema donde se supone deben prevalecer los intereses de las mayorías, representados por los distintos grupos; pero a pesar de esos postulados democráticos, en Panamá se violan muchos de esos principios, no solo desde los militares que dieron el golpe, sino también por partidos políticos que se manejan, en ciertos casos, protegiendo intereses particulares de algunos sectores que les aportan dinero a sus campañas.

Por eso, es fundamental la transparencia de las donaciones, de las que no se ha podido obtener la información de forma legal. La democracia no solo es un sistema que tiene exclusiva relación con las elecciones populares, sino también con el manejo de la justicia que está siendo fuertemente cuestionada por hechos de corrupción y por lo que no se ha hecho nada por mejorarse.

La Asamblea Nacional de Diputados tampoco ha tenido una dirección que satisfaga a los grupos independientes, ya que muy pocas leyes se están creando para beneficio de las mayorías. Los diputados nacionales son figuras que deben incluirse en nuestro sistema electoral, escogidos por los electores, con nombres y apellidos, reduciendo a los diputados-representantes.

El país vive hoy día un alto costo de la vida por los conflictos del Medio Oriente, que no se sabe cuándo terminan, y crisis en el transporte y la educación que deberían estar siendo atendidas de forma urgente y constante.

Se hace necesario, cada vez más, que nuestros líderes lleven al país por un camino en que la transparencia sea obligatoria en todo y la corrupción no pueda caminar en los más altos niveles. No deben existir compras a compañías que surgen un mes antes de las licitaciones y que nunca han vendido ni alfileres en su vida, ganándose licitaciones millonarias.

De ahí vemos la importancia de los grupos de la sociedad civil que nos representan a todos los panameños que no pertenecemos a partidos políticos. Al restarle importancia o no tomarlos en cuenta ante decisiones trascendentes, se ignora parte de la historia de nuestro país y del surgimiento de los grupos civiles organizados. Las declaraciones u opiniones que se hacen sobre los temas particulares y nacionales deben ser tomados en cuenta y recordar que tienen el respaldo de las mayorías de los ciudadanos independientes.