Ambiente y energía alternativa

Cambio climático

“Impacto positivo que ha dejado el coronavirus al medio ambiente”. Fue el titular de algunos medios informativos hace algunos días, comunicando que como consecuencia de la suspensión de operaciones industriales y de la circulación de la flota vehicular debido a la medida de cuarentena aplicada en China, la contaminación ambiental por gases tóxicos procedentes de los combustibles fósiles había disminuido notablemente. Información confirmada por CREA (Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio), con sede en Estados Unidos. Hecho que me lleva a reflexionar sobre el rumbo que ha llevado nuestro planeta en el aspecto ambiental. No ha sido muy alentador pese a los esfuerzos a través de convenios internacionales e iniciativas regionales y de organizaciones varias. Al punto que algunos hablan de la necesidad de una tercera revolución industrial, pero esta vez, en lo ambiental. De algo que cambie significativamente el horizonte no muy halagüeño que se vislumbra para nuestro planeta.

Cuando de reflexionar se trata, en lo personal procuro preguntarme qué cosa estoy haciendo mal. ¿Cómo puedo mejorar? Partiendo de esto, podríamos preguntarnos en lo ambiental qué estamos haciendo mal. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Las respuestas ya las tenemos: estamos “arrojando” al ambiente lo que no es propio de él y por tanto le hace daño. Hemos enfermado nuestro ambiente hasta llevarlo a lo que conocemos como “cambio climático”. Por lo tanto, debemos frenar ese continuo lanzar desechos a nuestro medio ambiente. Se requiere un cambio de actitud y aptitud. Es decir, actitud en la toma de conciencia de que soy responsable de mi entorno y debo contribuir en mejorarlo. Y de aptitud, porque soy capaz de hacer concretamente muchas cosas para heredar un mejor planeta a las próximas generaciones. Es cierto que individualmente podemos hacer muchos aportes, sin embargo, quisiera detenerme en lo que como país podemos hacer. Partamos de un importante aspecto que contribuye grandemente a tanta contaminación: el factor energético en el uso del combustible fósil. Principalmente porque su aplicación en procesos industriales genera desechos tóxicos para el ambiente. Se estima que para el 2040 podríamos contar en nuestro planeta con 45 billones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono procedentes de los combustibles fósiles (International Energy Outlook 2013).

Afortunadamente, no todas las fuentes de energía generan desechos no deseados. Están las fuentes renovables como la solar, la eólica, las mareas y la biomasa, cuyos residuos resultan inocuos para el ambiente una vez hayan sido aplicados a diversos procesos. Un dato interesante nos proporcionan los foros internacionales sobre energía, al declarar que para evitar una abrupta e irreversible catástrofe climática, para el 2050 se requiere de 20TW de energía libre de carbono. Requerimientos que podemos encontrar en las fuentes de energía renovable, ya que juntas lo superan: Biomasa, 6-15TW; eólica, 2-4TW; solar, 600TW, e hidro, 1TW. Mientras que la biomasa por sí sola ya podría proporcionar más de la mitad del requerimiento de capacidad técnica. Considerando estos valores, es evidente que desde el punto de vista energético son beneficiosas y lo mejor es que brindan beneficios adicionales en el aspecto ambiental, ya que no poseen compuestos de óxidos nitrosos y azufre, perjudiciales a la salud, ni emiten dióxido de carbono y metano (gases de efecto invernadero). También permiten la creación de trabajo local y disminuyen las importaciones de combustibles fósiles, favoreciendo así el desarrollo local y regional. Como país hemos incursionado en la implementación de algunas de estas fuentes de energía renovable, como la solar, la eólica y, en alguna medida, la biomasa. Sin embargo, aún no las desarrollamos en su máximo potencial técnico. Para ello, hace falta promover e invertir más en la investigación en materia energética y preparar el terreno con políticas energéticas que permitan su desarrollo y aplicación. Especialmente debido al auge que en las próximas décadas tomarán las fuentes energéticas alternativas. Una de estas es el hidrógeno, el elemento más abundante en el universo y extensamente utilizado en varios procesos industriales, el cual, desde hace años ha despertado el interés para su aplicación en el campo energético con muy buenos resultados, que lo perfilan como un atractivo vector de energía para su uso doméstico e industrial. Por ejemplo, en vehículos eléctricos, que ya son una realidad y comienza a optimizarse su aplicación. El hidrógeno puede ser obtenido a través de diferentes procesos ya consolidados, como la electrólisis y el reformado de vapor. Una vez obtenido se puede utilizar directamente en turbinas o celdas de combustible. Sin embargo, para ser considerado como fuente de energía sostenible, debe tomarse en cuenta su producción de fuentes renovables como la biomasa: algas, cianobacterias, árboles, cultivos y desechos orgánicos.

Entonces, restablezcamos las bases políticas, económicas y tecnológicas para el desarrollo de estas alternativas energéticas; contamos con abundante biomasa de la cual se puede producir hidrógeno y contamos con excelentes profesionales con la capacidad de llevar adelante grandes proyectos en este campo. He aquí el aporte que como país podemos hacer para contribuir a cuidar nuestro ambiente, nuestra casa común, la tierra.

El autor es profesor e investigador, Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, Universidad de Panamá