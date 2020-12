Buques autónomos, un paso más cerca

Industria Marítima

El pasado noviembre, se dio la entrega a la compañía Yara International del buque Yara Birkeland, por parte de la empresa constructora Vard Braila, del primer buque autónomo en la industria marítima internacional.

El Yara Birkeland se proyecta a ser el primer buque autónomo de la historia, es decir, un buque que no necesita la presencia de tripulación humana a bordo para su funcionamiento.

Sin embargo, este revolucionario proyecto, no empezará a operar de manera autónoma de inmediato. Los planes de la compañía noruega son de llevar un proceso de operación por etapas, donde el buque dentro de sus primeras fases operará con tripulación a bordo, a una velocidad máxima de 6 nudos y con una ruta de navegación muy cercana a la costa, para luego ir avanzando poco a poco hacia una operación autónoma, sin tripulación dentro del buque.

La puesta en marcha de este proyecto no ha pasado desapercibida dentro de la comunidad marítima internacional, por ejemplo, la asociación naviera internacional BIMCO (Consejo Marítimo Internacional del Báltico), ha comenzado a trabajar en un borrador de modelo de contrato de fletamento (arrendamiento de buque), dedicado específicamente a buques autónomos.

Sin embargo, cabe resaltar que, en estos primeros modelos de contrato, existe una cláusula donde el operador de la nave se obliga a tener un centro de control de la nave en tierra firme, donde se pueda tener una vigilancia permanente de la nave y donde en caso de emergencias, el centro de control pueda tomar control remoto de la nave.

Es importante destacar que “buques autónomos” no quiere decir necesariamente que no existe la intervención humana en su operación, ya que existen diferentes modelos de participación de humanos en este nuevo tipo de naves, por ejemplo tenemos los buques semi-tripulados, donde solo algunas funciones del buque son autónomas y requieren la presencia de tripulación a bordo; también tenemos los buques a control remoto, es decir, los buques que no tienen tripulación a bordo pero son operados por una base en tierra firme, como la que mencionamos anteriormente y tenemos los buques completamente autónomos, los cuales no requieren de tripulación a bordo ni de control de una base en tierra firme, ya que su operación está controlada completamente por la tecnología basada en Inteligencia Artificial.

Aunado a lo anterior, la Organización Marítima Internacional ha empezado a trabajar en un cuerpo normativo que regule las operaciones de estos nuevos tipos de buque, en conjunto con las compañías que han empezado a invertir en este tipo de tecnología, como en las autoridades nacionales de estos países para que la implementación de esta tecnología sea lo más segura posible.

Sin duda alguna, queda mucho trabajo por hacer, ya que internacionalmente no tenemos regulación alguna para este tipo de operaciones, pero no cabe duda que la entrega del Yara Birkeland significa un paso adelante hacia una nueva revolución industrial en la forma en que se transporta bienes por mar alrededor del mundo y en la manera en que opera la industria marítima internacional.

El autor es abogado y profesor de Derecho Marítimo.