Cambio en educación ¿para qué?

Humanidades

Los panameños podemos sentirnos orgullosos por los avances logrados durante los últimos meses en el tema de la educación. Es cierto que no hemos tenido progresos concretos que celebrar, pero por lo menos colocamos el asunto entre los más importantes de la agenda para lograr los avances sociales que el país requiere. Recuerdo que hace muy poco tiempo, la educación ni siquiera ocupaba en las encuestas de opinión, una posición entre los cinco primeros temas de interés.

Sin embargo esto no es suficiente. Decir que la educación es importante y que debemos prestar atención a sus problemas, nada dice sobre cuáles son sus mayores debilidades y por ello sobre donde debemos implementar los correctivos que esta requiere. Entusiasmados por el deseo de hacer algo, sin saber por qué y para qué, puede contribuir al aumento de la frustración que hoy vivimos ante una educación que no represente el cambio de paradigma que la sociedad está exigiendo.

Primero vemos en la opinión de los actores un exagerado interés en promover la ciencia y la tecnología en perjuicio de las ciencias sociales y las humanidades cuando lo que requerimos es precisamente lo contrario, esto es darle mayor importancia a las llamadas competencias blandas o valores, que justifiquen el objetivo final de nuestro esfuerzo formativo integral.

De que vale preparar científicos si estos no van a trabajar para el bien común sino para satisfacer sus intereses personales de enriquecimiento. Es ahí donde reside la causa del problema social moderno. El egocentrismo nos oscurece la visión de un mundo que requiere de la participación de otros en la construcción social. Concentrar riqueza es una buena expresión de esta condición provocando la exclusión de las grandes mayorías en su justa distribución y promoviendo las desigualdades sociales que hoy viven nuestras sociedades. Mientras esto no se corrija, aumentar el tamaño del pastel no resuelve el problema de su distribución desigual.

El concepto de educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) que tanto utiliza el Meduca en sus presentaciones tiene aplicación cuando formas ingenieros, técnicos y científicos pero deja por fuera la formación humanística que ha demostrado ser la mayor necesidad en esta época caracterizada por antivalores que están poniendo en peligro la cohesión social que le da sentido al esfuerzo por el desarrollo armónico. A través de las expresiones sociales modernas presentes en las redes podemos comprobar que existen claros ejemplos de las debilidades en la formación humanística que debe sostener y fortalecer todo el tejido social. No es la matemática ni la tecnología, sin la psicología y la sociología lo que nos puede acercar a una respuesta adecuada a las necesidades del siglo XXI.

Hemos de recordar que nuestra Constitución coloca la misión de formar el desarrollo armónico e e integral del educando dentro de la convivencia social en los aspectos físico, intelectual y moral, estético y cívico, por delante de la capacitación para un trabajo útil, y señala claramente que el objetivo de esta última no solamente es el interés propio sino también el beneficio colectivo.

Los que trabajamos por la necesidad de un cambio en educación debemos preguntar, un cambio para qué, y solo así, después de comprobar que coincidimos en el rumbo a tomar y el destino al que llegar, dejarnos llevar por la intención renovadora del movimiento reformista en educación.

El autor es educador