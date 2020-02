Carta abierta al país

Duelo materno

Algunas personas opinan que para ayudar en el duelo a los padres, madres y familia de un bebé no nacido es necesario crear un registro civil que les otorgue una identidad a estos bebés (PL 018). Sin embargo, el sufrimiento de estos padres y madres es un tema demasiado importante para abordarlo según opiniones, es mejor hacerlo desde lo que ya se ha comprobado que funciona.

Es un hecho que todas las pérdidas generan duelos y, muchas veces, estos duelos se dan de manera natural. Es un proceso normal que ayuda a asimilar la pérdida del bebé. Algunas personas pueden presentar complicaciones en el proceso de duelo, pero no es necesario que sea así. Los duelos complicados se pueden tratar y, mejor aún, prevenir.

Hoy sabemos que al brindar más información se logran procesos de duelo más naturales. La información ayuda a prevenir que los pensamientos negativos, se fijen y luego sean difíciles de superar, es decir la información facilita la recuperación emocional posterior a la pérdida.

Partiendo de esta premisa, podríamos entonces hablar de proporcionar:

Información preventiva: que es necesaria para la población general, incluye informar que muchos embarazos (alrededor del 20 a 30%) se pierden por diferentes razones a veces genéticas o de otro tipo, pero que no tienen que ver con el cuidado de la madre o el padre. Tener esta información reduce la sensación de aislamiento y la culpa que pueden sentir quienes enfrenten la pérdida de un embarazo en algún momento de su vida.

Información proactiva: que se le debe proporcionar a las personas al momento de enfrentar la pérdida y debe brindarse a lo largo de todo el proceso, desde el momento de dar el diagnóstico o noticia de la muerte, durante el proceso de expulsión o parto y hasta el momento de la disposición del cuerpo o los restos.

Para lograr un proceso de duelo saludable, las instituciones y profesionales involucrados deben estar sensibilizados con el tema y, de manera empática, brindar información clara, directa y real a la persona que enfrenta la pérdida.

Por lo antes detallado, estas son las recomendaciones que podemos dar al Estado para facilitar los duelos saludables

o Generar un protocolo para la atención del duelo perinatal.

o Realizar programas formativos dirigidos a profesionales de la salud.

o Ofrecer grupos de apoyo o terapéuticos a las madres, padres y familias que han experimentado una pérdida de este tipo.

o Más que otorgar identidad legal al bebé no nacido, proteger la identidad de la madre y el padre parece ser de gran ayuda en la resolución de un duelo sano. Por lo tanto, es necesario proveer espacio físico y psicológico independiente en los centros de atención hospitalaria para las madres sin bebés. La madre sin bebé no es una enferma, es una madre sin bebé. Una madre, por tener una pérdida, no deja de ser madre.

Los autores son doctor en en Psicología Clínica y psicoterapeuta y psicóloga y empresaria respectivamente.