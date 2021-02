Causas de la quiebra del sistema de pensiones

Caja de Seguro Social

Hoy los panameños nos encontramos nuevamente al borde de un enfrentamiento, debido a la irresponsabilidad, irrespeto y falta de visión de nuestros gobernantes, en relación a la crisis del sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social (CSS). Exceptuando a Guillermo Endara y Martín Torrijos, todos los demás presidentes han actuado pensando únicamente en las siguientes elecciones, y no en las próximas generaciones. Un pensamiento egoísta enfocado en el costo político, sin una visión responsable de patriota que exige el cargo de Presidente de la República.

Todos los panameños debemos conocer el porqué del problema del sistema de pensiones y no debemos iniciar ningún dialogo antes que cada uno de los residentes en este país sepa las causas reales de esta situación. El gobierno tiene la obligación de informar a todos los ciudadanos; no hacerlo es esconderle la verdad. Señor Presidente no caiga en esa irresponsabilidad.

El objetivo de este artículo es que se conozcan las razones de esta crisis. Cuando se crea este sistema de pensiones en el mundo, fue diseñado para pagar 10 años de pensión, que era el promedio de vida que se tenía después de pensionarse. Hoy los hombres viven un promedio 21 años después de pensionarse y las mujeres 30 años. Esta es la verdadera razón del problema. ¿Quién paga esa diferencia, que alcanza la cifra de miles de millones de balboas?

A esto hay que agregar que el sistema estaba basado en una gran base de la pirámide compuesta por la población trabajadora, era el sustento de la punta de la pirámide que son los pensionados. Esa pirámide desapareció.

De 1941 a 1962, los trabajadores aportaban al sistema, mediante cuotas, por un período de 20 años. Sin embargo, y de forma inexplicable, ese período fue reducido a 15 años. Con las reformas introducidas al sistema en 2006, se retomó el período original de 20 años de cotización.

Por otro lado nuestro sistema de pensiones es de los más generoso en su porcentaje para pensión, que es de 60% de los 10 mejores años de cotización. En muchos países es menor, y en aquellos en que la tasa de retorno es alta, tanto la edad de jubilación como el monto de las cuotas a pagar, también es mayor.

Los datos que presento a continuación, explican claramente la situación:

Holanda*: cuota (25.6%), edad de jubilación (71 años), porcentaje para pensión (70.9%).

Dinamarca*: cuota (12.8%), edad de jubilación (74), porcentaje para pensión (74.4%).

Chile:* cuota (12.4%), edad de jubilación (65), porcentaje para pensión (31.2%).

México*: cuota (6.3%), edad de jubilación (65), porcentaje para pensión (25%).

Fuente: Pensions at a Glance 2019, OECD

Panamá: cuota (13.5%) edad de jubilación (57 mujeres, 62 hombres), porcentaje para pensión (60%).

En Panamá, una persona que tenga un salario base de $500, tendrá una pensión de $300. Después de 20 años de aportes -más intereses-, la suma que tendrá acumulada es $23,578, pero en realidad recibirá $61.075 (si es mujer) o $51,840 (si es hombre). Es decir, el déficit será de $37,497 y $28,262 respectivamente. Los datos son contundentes y explican con claridad la grave situación. Entre más alta es la pensión, mayor es el déficit.

Por ello, se debe analizar de manera integral y responsable cada una de las variantes: edad, tiempo de cotización, cuota y aportes del Estado.

Además de revisar todos los elementos citados, existen otras alternativas que pueden y deben considerarse como la posibilidad de que grupos de una determinada edad migren al sistema mixto, manteniendo el resto en el Sistema de Beneficio Definido. Algunos expertos como Dino Mon y otros podrían explicar este tema con los detalles técnicos precisos.

Por supuesto que también existen algunas propuestas que califico de irresponsables, y que deben preocupar a todos los que, de buena fe, buscan salvar el sistema de pensiones del país. Una de ellas es solicitar mayores aportes a las empresas internacionales que tienen contrato con la Nación, lo que implicaría un grave problema de seguridad jurídica, exponiendo al país a demandas internacionales y provocando además una estampida en la inversión extranjera. Igualmente aberrante es la propuesta de unir los dos sistemas de pensiones, lo que implicaría apropiarse del dinero de los más de 700 mil jóvenes que están en el sistema de cuotas individuales.

Esta última propuesta además, no soluciona nada. El problema de los pensionados con el viejo sistema termina en el año 2070, pero si se unen los dos sistemas, el problema se mantendrá para siempre. ¿Quién pagará entonces el exceso que retiramos de las pensiones?

La grave crisis que enfrenta el sistema de pensiones de la CSS es un problema de nuestra generación. No es justo ni ético que se lo pasemos a las futuras generaciones, que son nuestros hijos y nietos.

El autor es odontólogo y encargado del sistema del Médico Cabecera 2009-2014