Contra ciertas telenovelas

No soy archienemiga de las telenovelas, sino de algunos de sus contenidos.

Me molesta cuando los malos son tan malos, y los buenos son tan pen...sativos. ¿Por qué justo en el momento en que Úrsula besa a la fuerza a Alejandro Antonio, siempre entra María Soledad y los pilla?

¿Por qué María Soledad permite que Úrsula se quede con Alejandro Antonio cuando todos saben que ella lo embriagó para que pasaran la noche juntos?

Además, el hijo que espera Úrsula es del jardinero. Todos lo saben. Y aún María Soledad piensa que Úrsula es su mejor amiga.

Me molesta que las actrices de treinta y pico hagan de doñas y los actores de 49, a su vez de universitarios, será de la universidad de la vida. Investiguen y verán que la mamá del actor protagonista es una actriz que tiene tres años menos que él.

No me gustan que pasen telenovelas a las 10:00 de la mañana. Tampoco me gusta que un solo canal pase seis telenovelas al día ¡sin ser el canal de las telenovelas!

Me disgusta que anuncien que ya son los últimos capítulos de la telenovela cuando en realidad faltan seis semanas y para rematar ahora le han quitado media hora porque la otra media hora es para meternos por los ojos la telenovela nueva.

Me fastidia que me cambien la telenovela de las 8:00 p.m. a las 11: 00 p.m.

Pero lo peor de todo, lo que me ofusca más, es que después de pasar cuatro meses sufriendo con la quiebra del negocio de Alejandro Antonio con el encarcelamiento injusto de María Soledad (por favor, la asesina era Úrsula), con la sospecha de que Alejandro Antonio y María Soledad eran medio hermanos y con el hijo que les robó la falsa gitana (en realidad era Úrsurla), resulta que al final solo los vamos a ver felices durante 10 minutos, en el último capítulo. ¡Eso no me disgusta!