¿Cómo proteger al presidente?

Gobernabilidad

He sentido cambios positivos en el palacio presidencial. Sin duda, en la última conferencia de prensa se pudo ver un cambio profesional. Todo cumplía con los símbolos de mando presidencial en la Presidencia de la Repúbllica. El presidente leyó, evitando los cuentos y repeticiones de la informalidad anterior. El presidente y los asistentes estaban vestidos como es apropiado en la Presidencia de la República y, lo más importante, el presidente tenía una importante noticia formal que comunicarle al país, con la normal firma de documentos formales…y estaban presentes los que debían estar, incluyendo al secretario general del partido gobernante y los diputados autores de los proyectos que debía vetar. Y, por supuesto, el presidente logró un paso política y económicamente importante al lograr extender hasta diciembre la moratoria voluntaria de los bancos, a la vez que vetó todo aquello que ponía en riesgo al centro bancario, base de la necesaria reactivación económica de la crisis económica- social que se avecina, la más seria de nuestra historia.

Todo lo arriba mencionado es merecedor de una felicitación para el señor presidente.

Sin embargo, existe una grave preocupación en la ciudadanía por las faltas de transparencia, precisamente en el Ministerio de la Presidencia, que no solo no se han atendido sino que se han empeorado con un nuevo nombramiento, el de alguien que ha comprobado, con sus propias palabras, que no entiende el concepto de conflicto de interés, y que además dice que firma cheques sin conocer su justificación y no comprende qué hay de malo en hacerlo.

Comprendemos que corregir rumbo requiere afectar relaciones personales y/o partidarias. Eso se entiende, pero no se acepta, y los reiterados cacerolazos así lo comprueban.

Señor presidente: usted es el símbolo máximo de nuestro gobierno; un gobierno que está en la tarea de sacar al país de una crisis de salud social y económica que es sin duda alguna la mayor de nuestra historia. Tenemos, señor presidente, que hacer todo – todo – lo posible por salvaguardar su figura, a pesar de que se afecten los sentimientos de amigos o copartidarios. Si estos amigos o copartidarios no entienden ésta realidad obvia, no son lo que dicen ser.

Esto no se trata de gobierno/oposición, amigos/adversarios. Esto es – y tiene que ser – ¡todos por la Nación! Y la Nación se simboliza en usted. No podemos permitir que por falta de una acción rectificadora necesaria, la gente comience a dudar de usted… y eso ya se comienza a sentir.

¿Cómo se hace para proteger al presidente, cuéstele a quien le cueste? El vicepresidente fue electo. No va para ningún lado. Seguirá siendo vicepresidente, pase lo que pase… pero tiene que salir del Ministerio de la Presidencia junto al nuevo viceministro… y tiene que poner allí a una persona – de su entera confianza – preferiblemente de su partido, pero con una reputación acrisolada y una capacidad organizativa y política comprobada.

Libérese de este mal, señor presidente. La Nación panameña, cuyo timón está en sus manos por el mandato popular, así lo requiere.

Señor presidente, hay que proteger al presidente… y por su conducto, al gobierno de la Nación.

El autor es fundador del diario La Prensa