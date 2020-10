Con basura... no hay salud

Recolección

Ya estamos experimentando la tan deseada–y hasta exigida – apertura. Se espera un natural incremento de enfermos y muertes, pero ya el encierro era insostenible. Ahora nosotros, los ciudadanos, tenemos que redoblar nuestra conducta y excedernos en higiene (mascarillas, lavado de manos) y distanciamiento.

Siendo sencillos y pragmáticos, nuestra protección depende de nuestra higiene personal y comunitaria No se puede tener buena salud si vivimos entre basura, y no ha habido gobierno alguno, de partido alguno, que haya podido resolver un problema tan básico como lo es mantener nuestras ciudades limpias de basura.

Por naturaleza, ésta debe ser una obligación de las alcaldías, pero con contadas excepciones, usualmente de ellas se tienen historias terribles y nada se puede esperar. En la ciudad más grande –Panamá- se pasó esta responsabilidad a un ente “especializado” del gobierno donde tradicionalmente domina la corrupción en la compra y alquiler de equipos, y la falta de organización eficaz. En todo el tema de la basura, las únicas estrellas – sin duda alguna – son “las hormiguitas”.

Curitiba –la capital del estado brasileño de Paraná– resolvió el problema con pura lógica pragmática. ¿Cómo? ¡Sencillo! Se paga por bolsas de basura bien armadas y selladas, entregadas en centros de acopio bien diseñados (no “pataconcitos”), convenientemente ubicados y de fácil acceso para los ciudadanos… O sea, de un momento a otro, los llamados “cochinos ciudadanos” se convirtieron en eficientes e higiénicos recogedores y entregadores de su basura bien empacada, recibiendo a cambio un ingreso adicional que les caía muy bien.

Incluso, si el ciudadano tenía buen ingreso y no le interesaba dedicarse a esta actividad, otros formaban micro negocios que le hacían el servicio y, ¡presto!, la ciudad está siempre limpia; no se utilizan las quebradas para tirar basura que llega al mar, y cuando llueve, el agua corre por las alcantarillas limpias (y no entra a las casas). Además, no llegan las ratas ni las cucarachas... ni los mosquitos, que traen enfermedades.

Los barrios más vulnerables son los más abandonados y llenos de “pataconcitos” cerca de las viviendas, y a la vez es donde las mayores necesidades económicas existen. Montones de hermanos en la nacionalidad –sin trabajo y sin ingresos– este sistema les produciría el potencial ingreso, a la vez que la limpieza de la basura le permitiría criar a sus familias en barrios limpios, con buena salud.

Eso de pedirle hoy a quien tiene un “patacón” cerca de su vivienda que se lave repetidamete las manos, guarde distancia, lo que le es físicamente imposible, y que use mascarillas, es un acto de suprema inconsciencia y es lo contrario al discurso de “solidaridad” emitido por funcionarios que no solo no han sacrificado nada, sino que, además, tienen a “su gente” (del PRD) vendiendo los “bonos solidarios”, en un acto de criminal corrupción.

Señor Presidente: ¡mande a algún funcionario serio a Curitiba a aprender y que accione de inmediato! Que uno de sus logros reales sea sacar a los más vulnerables... de la basura. No es ciencia nuclear, señor Presidente.

La fórmula existe y se puede aplicar pasado mañana. ¡Ah!, y por amor a Dios, elimine la venta de los bonos solidarios sin pedirle a la comunidad que “ponga la denuncia ante el Ministerio Público”, pretendiendo de esa forma limpiarse de la corrupción que está a la vista del país entero.

A propósito: lo felicito por haber indicado que convocará un diálogo nacional; eso es lo que el país necesita: un nuevo pacto social nacional. Sin embargo, le recuerdo que los diálogos no se pueden abrir en silencio, señor Presidente, y para mañana es tarde.

El autor es fundador del diario La Prensa