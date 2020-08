Feria Internacional del Libro

Lo que no puede confinar esta pandemia es nuestro deseo de vivir, y una de las mejores maneras de hacerlo es por medio de la literatura, no sólo como entretenimiento, sino también como búsqueda. Ahora que las circunstancias nos dan un espacio para la reflexión que no esperábamos, conviene aprovecharlo dedicándonos a la lectura, buscando buenos compañeros de viaje para estos días extraños: libros.

Este próximo jueves 13 de agosto arranca la Feria Internacional del Libro de Panamá que vence, como tantas otras del mundo cultural, el encierro obligado al que nos somete el coronavirus y da el salto al mundo virtual para no abandonar a los lectores, ofreciéndoles una nueva oportunidad de acercarse a sus libros y escritores favoritos.

Hasta el domingo 16, tendremos la oportunidad de reunirnos desde cualquier punto del planeta, con escritores nacionales e internacionales que presentan sus novedades y conversan sobre su obra y otros temas propuestos por la Cámara Panameña del Libro, para que podamos asomarnos a la gran riqueza que podemos obtener si nos damos al vicio solitario de la lectura.

No importa ya donde estemos, en la distancia, juntos, podemos acercarnos a la literatura para construir desde ella la mirada crítica que nos ayude a superar los difíciles momentos que estamos enfrentando. Concebida en soledad, esa literatura, ese arte de escribir y leer, se transforma durante la Feria en una posibilidad de intercambio, en una tentativa de respuesta.

En este año de la extrañeza, en medio de una pandemia y con el futuro incierto, no renunciemos a buscar la buena compañía de los libros y de los escritores, el amparo de las letras que hoy más que nunca necesitamos. Consulten las actividades en las redes de la Cámara Panameña del libro. Contigo en la distancia, querido lector, estarán grandes autores que merece la pena conocer y leer cuanto antes. Ya no hay excusas: nunca las distancias fueron tan cortas.

El autor es escritor