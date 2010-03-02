Los deberes del paciente

Quien goza de derechos es porque tiene deberes y los pacientes no escapan de esta regla. El cumplimiento de estos deberes es necesario a fin de lograr el objetivo deseado de la relación médico-paciente, recobrar la salud del enfermo.

En la práctica diaria, con mucha frecuencia se observa que el paciente oculta información al médico, que no acude a los compromisos programados, que no sigue las indicaciones recomendadas o, simplemente, que actúe de forma indolente en lo que a su tratamiento se refiere.

Para el médico argentino Jorge Arturo Florentino los pacientes tienen el deber de informar lo solicitado durante las visitas al equipo de salud, sus antecedentes personales incluyendo hábitos tóxicos o costumbres de riesgo y antecedentes familiares. El omitir algún dato pudiese llevar al surgimiento de situaciones peligrosas para él. Tiene el deber de colaborar con su médico y personal de salud que lo apoyan en su tratamiento, así como respetar y cumplir las indicaciones médicas.

El paciente puede negarse a recibir la asistencia recomendada, abandonar al profesional sin justa causa, en cualquier momento, a no cumplir con el tratamiento prescripto; para esto, debe dejar una constancia por escrito de lo que planea, pero debe saber que cualquiera de esas acciones, libera de toda responsabilidad al médico de la evolución de su cuadro. Además, el paciente debe cuidar las instalaciones, colaborar con el cumplimiento de las normas y tratar con respeto al personal que labora en la institución de salud. Se ha señalado que solo el 17% de los pacientes cumplen, al pie de la letra, las indicaciones recomendadas.

El paciente puede negarse a recibir asistencia, en este punto hay que tomar en consideración el estado de conciencia o no, de alienación mental, presencia de lesiones graves por causas de accidentes, o en las tentativas de suicidios o de delitos; sin embargo, esta situación siempre conlleva un componente ético y legal que provoca un debate permanente.

En el cumplimiento de las indicaciones, el paciente debe comunicar de manera veraz y oportuna, los inconvenientes o impedimentos que hubiesen surgido en la observancia de las mismas. El paciente tiene el deber de solicitar información sobre las normas de funcionamiento de la institución y los canales de comunicación (quejas, sugerencias, reclamaciones y preguntas). En la medicina privada es un deber del paciente el cancelar los honorarios profesionales por los servicios recibidos.

Los deberes y obligaciones de los pacientes no son difundidos con el mismo impacto que se divulgan las obligaciones de los médicos; sin embargo, hay que hacer énfasis en que los pacientes son parte importantísima, artífices de su propia curación y siempre que el médico detecte inconvenientes en esta relación se recomienda que deje constancia en el expediente de la situación ocurrida.

La divulgación de los derechos y deberes, tanto de paciente como de profesionales de la salud, busca ayudarnos a mejorar la relación médico paciente, relación en la que cada vez más aumenta el componente legal.