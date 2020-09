Dime: ¿en que condiciones decidiste nacer?

Políticas Públicas

Tuve la gran suerte de haber llegado a este mundo en esta era, en un buen hogar, capacitado y provisto por mis padres de todas las necesidades educativas y materiales necesarias para poder desenvolverme con éxito. ¿Cuántos tienen la suerte, pues no es otra cosa, de poder decir lo mismo?

Lo anterior, ¿me da el derecho de poder aprovecharme de los esfuerzos de otros para acumular riquezas al punto de no saber en que utilizarlas en el transcurso de mi vida? ¿Es un sistema económico que permita lo anterior un sistema justo? La respuesta es clara y sencilla: ¡NO!

Recuerdo haber pensado hace años, que el hecho de que una persona que tenía la capacidad, y efectivamente organizaba actividades para que otros pudiesen generar riquezas para su subsistencia, debía de recibir compensaciones adicionales. Creo que hoy todavía, debido a la naturaleza humana, en la gran mayoría de los casos es necesario brindar alicientes para incentivar este tipo de actividad entre los que son capaces y están en condiciones de hacerlo, sin embargo, siempre me pareció algo grotesco la situación de los superricos. La pregunta clave, y altamente controversial es, ¿Cómo lograr un cambio? ¿Y hacia dónde?

Mis ideas al respecto son sencillas pero difíciles de lograr. Opino que en las decisiones que tomen los gobiernos para promover y regular cualquier tipo de actividad, deben participar las personas involucradas en las mismas. Las entidades reguladoras deben estar constituídas por representantes temporales libremente escogidos por sus iguales dentro de sus respectivas áreas de actividad, y que no afecten el funcionamiento de actividades que desconocen. Como ingeniero, por ejemplo, me considero capaz de opinar sobre temas relativos a mi profesión, pero no estoy capacitado para tomar decisiones para regular procedimientos de cirugía cerebral o, ni de recolección de basura en forma manual.

Analizando la situación actual, en prácticamente todos los sistemas políticos existentes, se puede ver claramente que los que están en capacidad de controlar los mismos son, indudablemente los que, para seguir haciéndolo, definen su estructura e influyen en las masas para hacerles ver que el sistema que ellos imponen es el mejor posible.

Entonces, ¿se puede alterar esa condición? Hay dos maneras, la violenta y la pacífica. La primera es la que desafortunadamente ha sido ensayada en innumerables ocasiones, dando por resultado un simple cambio del estrato dominante en la sociedad. El segundo método, mucho más lento pero efectivo y menos peligroso, se puede definir con una sola palabra: EDUCACIÓN. Me refiero no solamente a la educación técnica, cosa que obviamente es necesaria e indispensable, sino a la difusión de la realidad de nuestro mundo, a la realización de que NO somos iguales en capacidad física o mental, pero que TODOS compartimos los mismos deseos, emociones y anhelos, y debemos tener la oportunidad de lograrlos.

Hace unos días escuché un foro en donde participaron varios expertos nacionales en cuestiones de economía, exponiendo sus opiniones respecto a los cambios que consideran necesarios para que el país pueda sobrevivir y progresar después de la crisis por la que atravesamos. Al final de las presentaciones, todas muy válidas, pensé, ¿Quién va a implementar los cambios necesarios? ¿Nuestro cuerpo legislativo?

La actual epidemia en el planeta indudablemente ha creado una condición muy especial y oportuna para la divulgación de conceptos como las que he expuesto. No creo que las clases dominantes, en ninguno de los sistemas de gobierno actuales, esté tratando de lograr ese cambio. El mismo tiene que ser generado y difundido por los que estamos convencidos de la injusticia de la actualidad económica de los pueblos. Lo más difícil, sin embargo, va a ser el erradicar ideas como lo de la supremacía de razas, de creencias religiosas, e insubstanciales orgullos patrios. Les incito a ser parte de este movimiento.

El autor es ingeniero mecánico retirado