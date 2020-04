Economía ‘V’… ¡Ideas!

Recuperación

Lo primero es primero. Hay que ganarle al virus y marcar una “V” de victoria para nuestra salud, siempre honrando a los caídos, entre los cuales podríamos estar nosotros mismos.

Sin embargo, tranquiliza que nuestro presidente ya tenga trabajando a un equipo de conocedores para el “día después” de la victoria en salud. Este equipo, que debería llamarse “Consejo de Planficación Económica y Social” (resolviendo así otro pendiente) y a cuyos miembros debemos conocer, debe procurar rápidamente una economía “V”. Esto significa que, así como la economía se cayó abruptamente por el correcto cierre forzoso ante la pandemia, debemos procurar que así mismo crezca abruptamente al terminarse la amenaza. Sé que ésto no es fácil, porque le liberación de cuarentena podría ser necesariamente gradual, pero aún así debemos apuntar todo a la “V”. Se logró post invasión, cuando todos los economistas proyectaban que tomaría 20 años volver a donde estábamos pre invasión….¡y se logró en 2 años!

Ahora, apuntar a la “V” de crecimiento abrupto, debe a la vez procurar resolver la desigualdad, y va a requerir de una serie de medidas tradicionales y conocidas; además, debemos aprovechar para ser creativos con soluciones muy nuestras “out of the box”. Me tomo la libertad de mencionar algunas ideas:

1) Además del salario mínimo establecido por la ley, inventemos otro “ingreso participativo”, así:

Toda empresa que instale un sistema de participación que podría ser un porcentaje de la venta neta (no menor de 5%) repartible entre todos sus empleados por igual, o un porcentaje de la utilidad neta (mínimo 40%), luego de separar un razonable sueldo al capital (no mayor al 15%) repartido a todos los empleados , y todas aquellas empresas que permitan a todos sus empleados comprar hasta el 40% de acciones de su capital (a no más del valor en libros). Todas estas empresas participativas tendrían una reducción de 50% en su carga fiscal sobre la renta por 10 años, renovables. De esta manera, en vez de que todo vaya al gobierno para que éste redestribuya, gran parte irá directo al trabajador, eliminando el costoso paso por la burocracia.

2) Que el Gobierno inicie muchas tareas necesarias con mano de obra masiva, en el que el requisito sea tan solo estar desempleado al terminar la amenaza del Covid-19, o sea que el “día después” todos tendremos trabajo. Algunos ejemplos serán: recolectores de bolsas de basura de casa en casa, calle por calle en los barrios más atestados, y trabajar en la instalación de centros de acopio accesibles, en la que en una segunda etapa, se comprarán las bolsas que se entreguen en condiciones aceptables, selladas y separadas. Todo desempleado en una función de emergencia urgente y necesaria, sin alimentar la ya pesada burocracia operacional.

3) Igual sistema para parcheo y reparación de calles de tu vecindario. El MOP simplemente deja el material y los instrumentos, y habrá una cuadrilla de residentes de esas mismas calles (hasta ayer desempleados) para repararlas. Con 4 ó 5 programas como éstos nadie estará sin trabajo “el día después” (economía “V”) hasta que la cosa se normalice y los veedores serán los propios vecinos.

4) Las empresas que empleen más personas que las que tenían antes de la crisis, recibirán durante los próximos 24 meses un crédito en el impuesto sobre la renta, equivalente al 50% del salario.

5) Todo residente de Panamá que ocupe una habitación en algún hotel más allá de Capira, recibirá un descuento de la tarifa “rac” por la habitación de 50% por 12 meses, a costo de los mismos hoteles, lo cual causará la generación inmediata de masivo turismo interno.

6) El gobierno debe emitir bonos “V” de la República en denominaciones pequeñas de $5, $10, $25, $50, $100 y más, con un máximo por comprador a intereses mayores que los que pagan las cuentas de ahorros para asegurar un mejor rédito a los ahorristas pequeños –hoy muy por debajo de ahorristas mayores-. Los bancos podrían ser los vendedores de esos bonos, logrando mantener en cuentas del gobierno los depósitos producto de la venta.

7) Otra idea es que el 100% de las utilidades del Canal se dedique a educación. El cheque lo recibirá un nuevo ente despolitizado y desburocratizado que podría llamarse “Consejo Nacional de Educación” - o algo parecido – con representación amplia del sector (incluyendo gremios) y un ministro(a) cuya única función sea presidirlo. Ese Consejo armaría pequeños, ágiles y autónomos entes que reporten al Consejo, más o menos así: uno para nombramientos de personal; otro para evaluaciones; otro que administra activos (escuelas); uno muy importante, para curriculum, y finalmente otro – quizás el de mayor importancia - para educación continua de maestros y profesores. Todos estos entes deben nacer descentralizados.

Los dineros y excedente de personal que hoy están asignados al Meduca serían dedicados a aumentar y administrar subsidios sociales a los sectores más pobres del país, en ministerios del gabinete social.

Esto resolvería el déficit de educación (hoy convertida en fábrica de desigualdad) y nuestra educación podría dar el salto cualitativo que exige un país moderno.

8) La función de producir, distribuír, cobrar agua (con tarifas distintas, según el nivel social) se le pasa de una sola vez a la ACP, con el objetivo de que en 10 años le entregue al Estado una organización autónoma de verdad, viable, profesional y eficiente, que elimine para siempre este factor inaceptable de desigualdad.

9) Terminando este artículo, recibí llamadas de personas muy cercanas a mí, quienes pensaban que con la historia que ahora tiene Panamá por su manejo reconocido del flagelo del coronavirus, su Instituto Gorgas, su Indicasat, las universidades nacionales UP y UTP... y la buena entrevista internacional del presidente, deberíamos aspirar a convertirnos en el “Centro de Investigación Científica de las Américas”, promovido por el Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Sería un nuevo proyecto de Estado perfecto para nuestra nación. Mis amigos también pensaron ya en infraestructuras existentes con posibilidades (y disponibles sin costo) para este lanzamiento.

En esta lista hay ideas radicales, pero el momento es para un crecimiento económico abrupto con el objetivo de igualmente reducir abruptamente la desigualdad inaceptable que traemos de arrastre.

Todo problema es una oportunidad, y todo gran problema, ¡una gran oportunidad!

Señor presidente: ponga a su grupo a revisar - para el “día después” – éstas y muchas otras ideas ciudadanas, que motivan a la ciudadanía, sobre todo con sus ideas para que el “día después” logre una Economía “V” de amplia participación y apoyo ciudadano.

P.D. Todo esto depende, por supuesto, de que el presidente le de un rápido “rejazo” (despido y denuncia) - que suene por todo el país – a todo funcionario y/o empresario que procure – en estos momentos graves para la nación – salir con una viveza corrupta. …Y que el nuevo contralor haga igual cosa sin contemplaciones. (La eliminación del macro contrato de la CSS fue un buen inicio).

El autor es fundador del diario La Prensa