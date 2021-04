Educación, economía y emociones

Jóvenes en Pandemia

Aunque los jóvenes panameños son el grupo etario con menor letalidad ante la COVID-19, tiene serias afectaciones debido al confinamiento, al distanciamiento físico y a la contracción económica, propios del contexto de pandemia.

Conscientes del efecto de la pandemia en la población juvenil mundial, en enero de 2021 realizamos un sondeo a 149 jóvenes entre 15 y 29 años, con el objetivo de analizar cómo la pandemia ha afectado su educación, su situación económica y su estado emocional. Los resultados del sondeo son alarmantes y coinciden con los de la encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Juventud y Covid-19 impactos en el empleo, la educación, los derechos y el bienestar mental” de agosto de 2020.

De 149 jóvenes encuestados, 118 estudian. De estos últimos, el 70% presenta dificultades para continuar sus estudios. Tienen problemas como la conectividad, no saber manejar plataformas digitales, la dinámica familiar y el desmejoramiento económico. Aún así, el 80% no ha pensado en desertar de su preparación académica. No obstante, un 20%, sí, cifra que es preocupante.

Un panorama contrastante es el de los 31 jóvenes que no estudian. El 48% culminó sus estudios, mientras que el 52% prefiere no estudiar, por problemas económicos, por falta de interés u otros motivos.

Los desafíos educativos mencionados por los jóvenes, aumentan la probabilidad de deserción en todos los niveles académicos. Según el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (COPEME), decenas de miles de estudiantes en niveles preuniversitarios no tuvieron contacto con sus centros educativos la mayor parte del año lectivo 2020.

Al contexto ya agobiante de la pandemia, también se suman problemas económicos inquietantes. Medidas como los cierres de fuentes de trabajo, la disminución de horas laborales y la suspensión de contratos, han afectado a los jóvenes económicamente independientes, sin perjuicio de la débil empleabilidad juvenil antes de la pandemia.

Analizando la situación económica de los encuestados, se observa que, 125 son económicamente dependientes de terceros. 53 jóvenes entre los 22 y 29 años no trabajan. De los 24 jóvenes económicamente independientes, 11 están desempleados.

El clima de inestabilidad económica coloca a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad. Las decisiones que deben tomar incluyen postergar sus estudios, renunciar a su independencia o aceptar empleos mal remunerados. La situación tiene agravantes cuando, de estos jóvenes económicamente independientes, dependen, a su vez, terceras personas.

En cuanto al estado emocional de los encuestados, el 96% asegura estar angustiado, triste, frustrado o cansado. El 79% indica que se ha sentido deprimido durante la pandemia. El 16% afirma que han pensado en autolesionarse. Sólo el 13% ha solicitado ayuda psicológica.

No es extraño que la mayoría de los encuestados tengan sentimientos de tristeza, angustia, enojo o estrés. La pandemia ha afectado todas las aristas de sus vidas y de la sociedad en general. Es evidente que los jóvenes están muy golpeados. Lo económico, lo académico y situaciones conexas están arrastrando a las personas a estados emocionales preocupantes. Muchos factores ya existían antes de la pandemia. La única diferencia es que, ahora, son más evidentes y relevantes.

A pesar de todos los obstáculos que afrontan los jóvenes desde siempre y aún más, en la actual situación, es alentador saber que perseveran por cumplir sus metas, como lo sugieren los resultados del sondeo.

El futuro del país es hoy: está en manos de una juventud golpeada por la desigualdad y por la falta de oportunidades. Es una juventud que, con sus actos y decisiones, demuestra que no se da por vencida y que continúa creyendo que una sociedad más equitativa es posible.

Como jóvenes, necesitamos espacios para nuestro desarrollo integral. La sociedad debe proveer oportunidades de crecimiento, a esta generación que, eventualmente, reemplazará a la actual. Es un imperativo diseñar e implementar políticas públicas integrales que impacten en la posibilidad de la generación de jóvenes, duramente golpeada por el impacto de la pandemia, a fin de asegurar su inserción socioeconómica y preservar su salud mental. La pandemia es transitoria; los efectos en la juventud pueden ser permanentes. Actuemos. Ya.

El autor es estudiante de psicología