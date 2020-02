Canal de Panamá

En artículo publicado en el periódico Capital Financiero, del 18 al 24 de noviembre del 2019, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez, advirtió: “El canal de Panamá enfrenta un problema de sostenibilidad porque de persistir las condiciones de baja precipitación y bajos niveles en la cuenca hidrográfica, el Canal de Suez se convertiría en una alternativa más confiable porque no tiene esas restricciones”.

Es de todos conocidos que el Canal de Suez es un canal a nivel y que el de Panamá es de esclusas. El Canal de Panamá fue realmente una alternativa para el tráfico internacional; eso quedó demostrado después de la finalización de la guerra de los seis días. La demanda por atravesar el canal de Panamá sobrepasaba su capacidad; era algo común ver las largas filas de barcos esperando turno para atravesar las vertientes Atlántica y Pacífica; hasta tal punto que, erróneamente, los negociadores panameños antes de la firma de los tratados Torrijos Carter, en muchas conferencias confundían incremento de la demanda con obsolescencia.

En esa época, la cuenca del canal era protegida por la antigua policía zoneíta, los cuales entre sus tareas tenían no permitir que se talara ningún árbol, con los agravantes de que la persona sorprendida podía ser encarcelada. Paradójicamente a los actuales momentos, el agua utilizada para el tráfico por el canal era abundante. Este recurso natural no escaseaba. ¿Qué ocurrió después de la reversión del Canal y sus áreas protegidas? Comienza la danza de la tala indiscriminada, la cual ha perjudicado enormemente la precipitación, afectando el calado y los embalses de los lagos Alajuela y Gatún, pero la culpa de todo no se la quieren achacar al principal depredador, que es el “hombre”, sino al chivo expiatorio, denominado “cambio climático”.

Una de las medidas que debe tomar la Autoridad del Canal de Panamá, es una política de reforestación, con plantas nativas en las tierras particulares próximas a los lagos Alajuela y Gatún; si se tiene que expropiar debe hacerse. Consideramos que el área protegida en la Sierra Llorona, donde nace el río Chagres, debe de incrementarse, al igual que Cerro Azul. Esta reforestación puede lograrse mediante el desarrollo de un plan quinquenal. Los resultados no se van a ver en forma inmediata; estos podrán demorar cinco años, mientras tanto, el gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá deben desarrollar un joint venture para mejorar las instalaciones portuarias, alternar la vía acuática con el ferrocarril, la vía terrestre.

El oleoducto trasiega petróleo del Pacífico al Atlántico; que también se utilice en forma inversa. ¿Por qué? Podrá llegar el momento de que a las naves les sea más rentable que se haga el trasiego del combustible que atravesar la ruta marítima. Debe pensarse en la construcción de un gaseoducto. No podemos cruzarnos de brazos y esperar a que nuestros vecinos nos roben el mandado, ya que viven constantemente acechando sobre las ventajas que podrán obtener de nuestras debilidades y de nuestros errores.

El autor es docente universitario