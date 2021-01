El aire libre: La vacúna gratuita que ya está aquí

Salud

A diferencia de una enorme parte del planeta Tierra, Panamá goza de la bendición de un clima tropical durante el año entero. Por todo lo largo y ancho de nuestro país hay playas, ríos, parques y aceras por donde debemos poder siempre caminar y gozar de este trópico que nos abraza. Si tomamos esto en cuenta y le agregamos el hecho de que decenas de organizaciones mundiales enfocadas en la protección de la salud han hablado especificamente sobre la necesidad del aire libre, el ejercicio y la vitamina D proviniente del sol como agentes necesarios para mantenernos fuertes y con sistemas inmunológicos mejor preparados en el caso de que fueramos expuestos a la Covid-19 entonces expliquenme: ¿Por qué el gobierno de Panamá quiere encerranos en nuestras casas y cerrar el acceso a estos parques, playas y lugares abiertos? Hay algo que definitivamente no cuadra. Necesitamos salir, no sólo por nuestras defensas y salud física pero además es por nuestra salud mental. Estar encerrados afecta enormemente al espiritu humano y está causando estragos con nuestros niños y ancianos. Sí, lógicamente hay que tener medidas de seguridad, no podemos alegremente salir a jugar deportes en equipo o a festejar, eso es algo que cada individuo debe entender y cada corregimiento reafirmar; comunicando planes reales y fáciles de decodificar.

Pero ver imágenes de policías sancionando a gente por caminar o estar en la playa y decir que lo hacen por “su salud” es una imagen salida de una terrible película de ciencia ficción.

Pueden pasar meses hasta que de verdad nos empecemos a vacunar y de aquí a entonces lo único que podemos hacer es trabajar en equipo para mantenernos sanos y fuertes como comunidad y como país. Así que nos llegó la hora de cabildear y colaborar, le pido a los gobiernos locales y municipios que abran los parques y las playas y más bien trabajemos; sociedad cívil, empresa privada con el gobierno para crear programas culturales y de salud al aire libre. Trabajar en equipo es la major manera de tener distintas visiones y llegar a nuevas soluciones, esa diversidad de ideas es la diferencia entre una democracia y una dictadura… espero con todas mis ganas estar en lo correcto de que seguimos viviendo en una democracia. El aire libre, es salud, es libertad, es gratis y ya está aquí.

El autor es consultor y director creativo del movimiento #todopanama