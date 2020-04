El anochecer de la clase media

Corrupción

“De nada va a servir a Panamá tener una población 100% sana, si vamos a tener un país en bancarrota” palabras del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que despertaron la ira de los panameños. Somos clases sociales separadas por el Aqueronte, en un inmenso rio de locuras, olvidos, dolor y salvajismo sin límite.

La clase alta de Panamá no va a cambiar; tampoco su forma depredadora de hacer negocios. Ya es tarde para lamentarnos: el daño está hecho. Mientras que este desastre ocurre, la clase media paga durísimo por su parálisis en movilidad social. No hay un alivio, ni compasión para la clase media. Aprietan las tuercas, la clase media no existe para ningún programa de análisis, o ayuda gubernamental. Somos ánimas en un purgatorio de clases, atrapados en una trampa económica sin poder subir, y sin ánimo de querer bajar.

La trampa está en la imposibilidad de sobrevivir a una clase alta que ha descubierto en la política, una forma fácil de hacer dinero sin joderse. El reloj se detuvo; no más pensadores, inventos, creatividad, estadistas, ni empresarios vigorosos. Al detenerse el fuego emprendedor de la antigua meritocracia debido a la corrupción, la clase media es innecesaria.

La clase baja está subvencionada por un socialismo de corrupción sin precedentes, donde los fondos para comida, transporte, escuelas, calles, agro, Seguro Social se convierten en moneda para enriquecer a los enchufados de siempre, y crear más dependientes del voto: mejor madre soltera con 5 hijos mantenidos por el Estado, queeducarlas en control de la natalidad. Todo está copado por las mismas garrapatas. Y todo el dinero invertido en la clase baja está siendo despilfarrado en un presente sin atardeceres, en un ahora que jamás producirá una sombra cuando llegue el hambre. El Estado no produce nada, solo gastos. Muchos gastos y “dolce vita”.

Urge un héroe inteligente que entienda que destruir la pesca, los ríos, la mar, también es destruir nuestra nación. Y destruyéndolos impunemente están… Un héroe que enseñe a pescar, no a regalar pescados. Esta es la madre del problema. Y no hablo solo del trabajador; hablo de todos los mediocres sinvergüenzas a quienes el Estado les regala sin trabajar, la madera, pesca, ríos y los impuestos que paga la clase media.

Ese héroe que la clase media esperaba, volvió a fallarnos; nuestro presidente se quedó corto. Esperábamos algo que no podíamos gritar, porque nos da vergüenza. Estamos jodidos, y no sabemos cómo pedir ayuda. Somos orgullosos, y trabajamos para pagar la escuela privada de nuestros hijos; nos quebramos el lomo por un seguro privado. Lo que hemos conseguido no ha sido por dádivas de diputados, ni por cargos para robar. No nacimos con montones de dinero; lo hemos trabajado. Jamás hemos pedido un poco de misericordia con nuestros impuestos, nuestros seguros, tarjetas de crédito, o huelgas de la clase media. Pero llegó el momento de hacernos sentir, o desaparecemos.

Nuestro presidente puede decir que no es de leche condensada, y levantar su voz, diciendo que no aceptará la corrupción. Como panameño quiero decirle, con todo respeto, que no sobreviviremos a esta si no abre los ojos de una vez por todas, y comprende, que hay hambre y corrupción total en el entorno. Ese hedor es más nauseabundo que el terror previsible. Esta corrupción enfurece y provoca más calamidades que la pandemia. Pronto escogeremos corona, o hambre. Quédate en casa, o pelear. El pobre solo quiere comer. La clase media sabe comer cable con kétchup; somos expertos.

Indiferente a todo, sospechamos que a la clase alta no les duele una muela por el dinero. Pero la que vive en el arrabal desespera. Como diría el romano al ver a Alarico fuera de Roma: “Señor. están afuera, tienen hambre, y solo aquí en su casa hay pan. Adivine señor. Emperador a qué casa se dirigirán primero cuando logren romper las murallas”. Si usted logra derrotar la corrupción, no solo hablar contra ella, la clase media, todo el país se lo reconocerá con creces al cumplir su gestión Eso es mañana. Hoy es el día de crucificar a todo ladrón del pueblo. Incluyendo a sus allegados.

El autor es práctico del Canal de Panamá