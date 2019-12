El Estado tiene la palabra

Prueba PISA 2018

Termina 2019 y parece que las fiestas decembrinas en Panamá opacaron la noticia y no entendimos el mensaje de gravedad anunciado en los resultados de las pruebas PISA 2018, con las implicaciones que representa para el devenir de la nación. No solo han sido superficiales los análisis , sino escasos en propuestas en medios de comunicación y redes sociales, en líderes políticos, sociales y religiosos, mismos que nos invaden cotidianamente con acostumbradas intervenciones e informaciones estériles, pero, lo que más llama la atención, es el silencio arrasador en las ciudadanías libres, sindicatos, asociaciones de profesionales y universidades, que parecen estar en el lugar 71 dentro de los 79 países del marco del estudio de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocido como PISA.

Por lo tanto, surge una pregunta : ¿por qué hasta el momento las pruebas PISA no han pasado de datos y de informes de prensa, a una invitación abierta para debatir y proponer soluciones al quehacer en educación y cultura en el quinquenio en marcha?

Se me ocurre pensar como cualquier parroquiano, que no entendimos la gravedad de estos resultados, ni el mensaje de fondo y, nuevamente, estamos creyendo que la fiebre está en la sábana, porque si levantamos la colcha nos da miedo ver que tenemos un sistema educativo obsoleto y enfermo, que debe cambiar inmediatamente, porque está condenando el futuro de una nación, es decir, el de nuestras nuevas generaciones, a la esclavitud del siglo XXI, un siglo definido como el de la información, la tecnología y el conocimiento.

Por esa razón es urgente trabajar en la educación y la cultura desde un nuevo modelo que se convierta en una verdadera política del Estado panameño, y dejen de estar al vaivén del presidente o del gobierno que llega al Palacio de las Garzas como inquilino cada cinco años.

Por todo lo anterior, respetuosamente, considero que un análisis transversal serio pasaría mucho mas allá de la inversión y nombramiento de nuevas personas en los ministerios. De lo que se trata es de ver una deuda acumulada del Estado con la educación y la cultura; por tal razón, la revisión del sistema educativo pasa por :

1. Una primera fase de inversión para garantizar la educación gratuita y obligatoria desde parvulario hasta completar la secundaria. Esto implica que desde temprana edad debe garantizarse una gran inversión en parvularios, kinder y primaria, adecuados con bibliotecas infantiles útiles, en las que los clásicos de la literatura universal sean la guía de la infancia, y los autores e investigadores panameños con sus historias de país nos permitan reconstruir la identidad perdida por desconocimiento de nuestra propia historia.

2. Separar la educación de las iglesias. Panamá requiere urgentemente convertirse en un país laico, que libere la educación del adoctrinamiento religioso, y permita construir en los jóvenes un pensamiento crítico y libre, para conectarse con un mundo moderno y mirar e identificar desde la óptica de la filosofía , la antropología y la literatura, los verdaderos espacios y elementos liberadores en estos tiempos. Debemos ser capaces de entender que en los colegios y escuelas caben todas las religiones, porque esto permitirá enriquecer nuestra discusión y aumentar la tolerancia ciudadana para abordar temas como: el aborto, la eutanasia, las relaciones entre parejas del mismo sexo, el consumo responsable de la marihuana y muchos temas que, como los señalados, forman parte del morbo social por que las iglesias no los permiten.

3. Reestructurar el currículum académico actual por descontextualizado, y aumentar horas para la creatividad, el emprendimiento y las artes. Esto implica revisar los programas que convierten al estudiante en un tinaco, porque existen unos señores que saben (los profesores) y unas personitas que están en formación ( los alumnos) que el sistema considera ignorantes y, por lo tanto, les nombra a los profesores para que les enseñen y los llenen de lo que llaman el conocimiento, que generalmente son conocimientos soportados en la memorización, la repetición y un volumen de tareas que invitan al aburrimiento y no al placer de estudiar. Al final del proceso se ven los resultados, como demuestran las pruebas PISA ; jóvenes que no tienen criterios para tomar decisiones ni argumentos para analizar situaciones y trascender en la vida construyendo su propia historia .

4. Erradicar del sistema educativo la idea de educar para el empleo. No permitir una educación para estimular la empleomanía. Se requiere un país de líderes, de emprendedores, de sabios, de artistas y de empresarios responsables; solo así acabaremos con la corrupción y la vida tendrá sentido . Porque, como es bien sabido, la ignorancia no permite la movilidad social, y educar para generar mano de obra barata y enriquecer a unos pocos, como hasta ahora, no nos permitirá avanzar hacia una sociedad de sarrollada. Por todo eso y más, Panamá exige urgentemente educar con justicia social, y está a tiempo de evitar el estallido social inminente en América Latina por las mismas razones y consecuencias por las que hoy ocupamos el puesto 71.

5. No hay quinto malo: formar profesores líderes y bien preparados académicamente es obligatorio. Profesores especializados y formados para cada etapa del desarrollo humano, que acompañen el crecimiento y refuercen las competencias naturales que todos traemos incorporadas, porque solo así podremos romper el círculo vicioso y podremos producir en 20 años una generación mas cerca de los desarrollos del siglo XXI , lo que nos convertirá en un país más equitativo social , económica y políticamente.

El autor es escritor y analista político