El gobierno y los estilos de crianza

Paternalismo

Tras leer sobre las “sanciones adicionales” elegidas por el gobierno ante quienes “violen las normas de bioseguridad”, debo confesar que pensé mucho sobre mis sesiones de entrenamiento parental que hago como psicóloga clínica de niñas, niños y adolescentes. Sesiones en las cuales madres y padres me traen listas sobre todos los “castigos” que le han puesto a sus hijas/os para que finalmente “hagan caso”. Castigos que, en nuestras sesiones logramos desaprender su eficacia, y reemplazar con otras estrategias que enriquezcan su caja de herramienta de crianza.

Es preocupante, desde mi punto de vista, que las comunicaciones y decisiones del gobierno de Panamá me recuerden a la crianza. Preocupante porque significa que el gobierno se relaciona con sus ciudadanas/os de la misma manera que una madre o un padre se relaciona con sus hijas/os. Más preocupante aún, es que el estilo de crianza que han elegido muchas/os gobernantes durante esta pandemia representa un estilo tradicional y obsoleto. Un estilo de crianza paternalista.

Este estilo de crianza se caracteriza por fomentar en las/os niñas/os una dependencia a sus cuidadores primarios y un profundo temor a fallar y/o a equivocarse. Es un estilo de crianza basado en juicio, en culpa y en vergüenza –tres respuestas emocionales que la evidencia ha demostrado que actúan en detrimento a un aprendizaje significativo e inhiben en el individuo su capacidad de pensamiento crítico, responsabilidad y toma de decisiones sanas.

Habiendo dicho esto, creo que entenderán por qué me preocupa relacionar a esto con nuestro gobierno y sus gobernantes. Quienes, en las últimas semanas, han dedicado tiempo, energía y presupuesto hacia campañas audiovisuales de “concientización” del virus que tienen como objetivo ge nerar culpa y miedo en las/os ciudadanas/os sobre el manejo individual en la pandemia.

Y, aún cuando estoy de acuerdo que es responsabilidad de todas/os poner de nuestra parte para reducir el número de casos, creo que la táctica de crianza utilizada con niñas/os en edad preescolar de castigo y recompensa es contraproducente para una sociedad sana. No solo se establece un modelo de relación de gobernantes y ciudadanas/os basado en miedo, culpa y juicio –lo cual también nos aleja de fomentar una sociedad consciente y sana, y nos mantiene cerca de un pueblo dependiente que actúa en base a “premios y castigos”. Sino, que también pone el foco de atención en el manejo de la pandemia en las/os ciudadanas/os, y lejos de los determinantes estructurales y sociales que agravan (o alivian) las secuelas socioemocionales y físicas de esta pandemia.

A medida que las/os niñas/os crecen, la crianza debe cambiar también. Ya no puede ser una crianza binaria con mandatos vacíos de “haz esto o si no me enojaré.” Y cambia, porque las/os niñas/os dejan de ser niñas/os y se convierten, poco a poco, en individuos pensantes.

Recientemente, se vetó el proyecto de ley 314 que busca promover la salud mental a un nivel colectivo. Me pregunto yo, ¿qué sería de Panamá si nuestras/os gobernantes entendieran el efecto que su “estilo de gobernanza” tienen en la salud mental de la población? ¿Qué sería de Panamá con un gobierno que parte desde el respeto, la humildad, la empatía y la escucha? Con gobernantes que entienden que la gobernanza no es “talla única” y, así como los tiempos cambian, los estilos de mandato también pueden (y deben) cambiar.

De ser así, quizás, las/os profesionales de salud mental tendríamos más tiempo para realizar trabajo preventivo, del que ahora mismo dedicamos hacia el trabajo correctivo de salud mental. Y, en ese caso, esta sería una historia completamente diferente.

La autora es s psicóloga clínica de niñas, niños y adolescentes, escritora, y educadora.