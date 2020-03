El gran reto del agua en Panamá

Capital humano

Panamá abunda en recursos hídricos. El territorio nacional recibe una precipitación media anual de 2,924 litros por metro cuadrado. Contamos con más de 500 ríos distribuidos en 52 cuencas hidrográficas que proporcionan unos 119 mil millones de metros cúbicos de agua al año.

Este patrimonio hidrológico sitúa a Panamá como uno de los países con mayor riqueza hídrica del mundo. Sin embargo, la infraestructura decadente, la contaminación, el aumento de la población, la crisis climática, y sobre todo, la escasez de profesionales idóneos ponen en peligro nuestra seguridad hídrica.

Según la Asociación Internacional del Agua (IWA por sus siglas en inglés), para hacerle frente a los retos que afronta la gestión eficiente de los recursos hídricos se requiere una transformación digital de los sistemas y procesos tradicionales de captación y suministro de agua. Si no se cuenta con profesionales capacitados y entrenados en tecnologías digitales, no se puede diagnosticar la situación real del país y no se genera la información necesaria para la toma de decisiones.

En Panamá, la mayoría de los especialistas en recursos hídricos están próximos a jubilarse y no hay suficientes jóvenes profesionales para concretar el cambio generacional. Por lo tanto, para alcanzar la seguridad hídrica, necesitamos formar a la nueva generación de profesionales del agua cuanto antes.

En el marco del Congreso Mundial del Agua celebrado en Panamá en septiembre de 2019, un grupo de jóvenes panameños fundamos la red de jóvenes profesionales (Young Professional Network) afiliados a la Asociación Internacional de Ingeniería Hidro-Ambiental (IAHR por sus siglas en inglés). Desde este grupo queremos incentivar el desarrollo del recurso humano especializado en temas de agua, ambiente y energías renovables, para contribuir a crear la nueva generación de científicos y técnicos que afrontarán los retos del futuro. Esto será decisivo para lograr ser un país más resiliente, con capacidad para gestionar sus recursos mediante decisiones basadas en evidencia científica.

La autora esingeniera hidróloga, presidenta del capítulo panameño de jóvenes profesionales por el agua (IAHR Panama Y PN) y miembro de Ciencia en Panamá.