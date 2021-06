El guión comunista en América Latina

Política regional

En América Latina durante décadas hemos observado distintos procesos comunistas, algunos un poco conservadores y otros algo más extremistas; pero en los últimos 30 años ha existido una tendencia, un mismo patrón o guión donde algunos de ellos son muy similares en cuanto a gobiernos de índole comunista o socialista y su asunción al poder.

Como ejemplo principal tenemos a Cuba, a quien podemos ver como la escuela o principal referencia para “Gobiernos” de esta índole. Es de conocimiento público que el régimen cubano siempre se ha introducido en los países para implantar su ideario, desestabilizando los mismos para poder lograr su cometido.

El régimen cubano es el más longevo en nuestro continente, próximo a cumplir 63 años azotando al pueblo cubano; los hermanos Castro tuvieron el poder en sus manos hasta el 2019, Fidel (50 años con el poder), Raúl (10 años en el poder), ya que en el 2019 quien fue impuesto por Raúl Castro y el Partido Comunista Cubano (único en el país) al mejor estilo de Corea del Norte, fue Miguel Díaz-Canel (3 años en el poder hasta la actualidad).

Durante los años 60, 70 y 80 se les había complicado instaurar sus pensamientos en muchos países, intentándolo en ocasiones por la vía armada como por ejemplo el desembarco en Venezuela en 1967 que fue repelido por las Fuerzas Armadas y en Bolivia comandadas por el “Che Guevara” el mismo año, su proyecto: “Exportar la Revolución Cubana”, dicho pensamiento no ha cesado. Aun así, lograron desestabilizar algunas naciones entrando en los años 90. Ejemplo de ello fueron los procesos y preparaciones que llevaron a Chávez a realizar un intento de golpe de estado en 1992 en Venezuela. Desde ahí comienza un nuevo guión y formato para los socialistas y comunistas, ya no buscarían llegar al poder con las armas como lo hizo Castro en Cuba en su momento del 53 al 58, ahora sería a través de la política y la democracia, para una vez en el poder no dejarlo nunca.

Pasados los años vemos lo ocurrido en Venezuela, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay; Comandados por Chavez a la vista y supervisión de Fidel Castro y el Partido Comunista de Cuba.

Todos esos procesos tienen los mismos ingredientes: populismo, división en clases de los ciudadanos, resentimiento, polarización, odio a los ricos y a la actividad privada, amenazar a quien piensa distinto y en muchos casos niegan todo lo que luego harán realmente; es un mismo patrón y algunos de ellos pasados los 10 años dejaron el poder (con sus países en el suelo), algunos han recuperado nuevamente el poder y otros están a nada de hacerlo.

Últimamente hemos visto como países de la región han estado siendo desestabilizados, siguiendo ese mismo patrón para llegar al poder y no es casualidad que antes de muchos acontecimientos, los partidos de izquierda y muchos líderes socialistas y comunistas se reunieron en Caracas para realizar una sesión del Foro de Sao Paulo. El mismo dictador Nicolas Maduro comentó días después: “Foro de Sao Paulo, estamos cumpliendo el plan, ustedes me entienden” … “Vamos mejor de lo que pensábamos, y todavía lo que falta… No puedo decir más”. Esto durante las protestas y vandalismo en Chile y Ecuador.

Claramente es una hoja de ruta que han trazado los partidos y líderes de izquierda en la región para perpetuarse, recuperar o alcanzar el poder en los distintos países de nuestra región y no dejarlo nunca.

Les dejo algunos pequeños ejemplos:

• Daniel Ortega (Nicaragua): 14 años y contando

• Kirchner/Fernández (Argentina): 14 años y contando

• Chavez/Maduro (Venezuela): 23 años y contando

• Castro/Canel (Cuba): 63 años y contando

• Morales/Arce (Bolivia): 14 años y contando

• Lula/Dilma (Brasil): 13 años

• Correa: 10 años

“Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza” – Simón Bolívar.

El autor es amigo de la Fundación Libertad