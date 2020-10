Relaciones diplomáticas

En el presente mes de octubre, hace 3 veloces años, llegué a Panamá como embajador chino acreditado en este hermoso y hermano país, puente del mundo, corazón del universo, país con el cual China abriga el más sincero y vehemente deseo de construir una relación de asociación ganar-ganar, en procura del desarrollo común.

En estos 3 años, he tenido la dicha de constatar muchos y muy sólidos avances registrados en nuestras relaciones en diversos ámbitos y palpar el constante crecer de la amistad, la comprensión y la confianza entre ambas partes.

El factor más esencial del buen estado de salud de que gozan nuestras relaciones, desde su normalización oficial-diplomática el 13 de junio de 2017 hasta la fecha, radica en la total transparencia y el más irrestricto respeto mutuo entre las dos partes, sobre todo en torno a los intereses medulares de una y la otra parte.

El compromiso con el principio de una sola China y, por consiguiente, el manejo correcto de la cuestión de Taiwan, sin lugar a dudas, encabeza la categoría de los intereses medulares de la parte china, por cuanto atañe directamente a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de la nación china y afecta profundamente a los sentimientos nacionales de los mil 400 millones de chinos, un pueblo para el cual, a lo largo de su milenaria historia, el tema de la unidad nacional siempre se alza como un interés supremo y una aspiración inclaudicable.

La cuestión de Taiwan, un legado de la historia, es meramente un asunto interno chino y debe ser arreglado por el propio pueblo chino de ambos lados del Estrecho de Taiwan, libre de toda injerencia externa. Al respecto, la posición del Gobierno chino no puede ser más consistente y clara: que en el mundo no hay más que una sola China, de cuyo territorio Taiwan forma parte inalienable; y que el de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. El gobierno chino, deseoso de ver resuelta la cuestión de Taiwan de modo pacífico bajo la fórmula de “un país dos sistemas”, abriga no obstante la más resuelta determinación a salvaguardar su soberanía e integridad territorial y jamás tolerará la separación de una parte inherente de su sagrado territorio.

Por eso el principio de una sola China constituye la base política más importante sobre la cual han de descansar las relaciones diplomáticas entre China y todos los países del mundo y el correcto manejo del tema de Taiwan es la garantía primordial del buen desenvolvimiento de dichas relaciones. Es sobre esta base primordial como 180 países del mundo, Panamá entre ellos, llegaron al acuerdo de establecer relaciones diplomáticas con China; y es sobre la misma base como dichas relaciones pueden mantenerse y desarrollarse en forma estable y saludable. Se trata de un principio innegociable por ningún concepto.

Trabajando en Panamá puedo apreciar que el compromiso con el principio de una sola China como base sine qua non de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, relaciones plenamente alineadas con los intereses fundamentales y de largo aliento de ambos países y pueblos, es objeto de un amplio y robusto consenso social y permanece a pie juntillas como piedra angular de la política exterior del Estado panameño hacia China.

China valora en grado sumo esta actitud y línea política de Panamá en el manejo de sus relaciones con China y confía en que, siempre con estricto apego a los principios de igualdad soberana, respeto mutuo y transparencia, las relaciones de amistad y cooperación de ganar-ganar entre China y Panamá, en perfecta sintonía con los clamores históricos de nuestros tiempos, seguirán marchando adelante a pasos seguros, produciendo constantes y reales beneficios a ambos pueblos, sin que ningún tipo de anacronismos las pueda hacer retroceder.

El autor es Embajador de China en Panamá