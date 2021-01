El Taburete Mágico

Caja de Seguro Social

Advierto que la siguiente fábula no es de allí, ni del más allá; es de acá. “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme”; no hace mucho tiempo un hidalgo junto a su taburete se presentó, ilusionó y conquistó. Discursivamente alternativas de solución a los problemas del país, el hidalgo prometió; eso sí, a través del trabajo honrado, sin partidismos y con el aporte de profesionales idóneos según correspondiera. Emocionados por lo revolucionario y esperanzador de la propuesta, la ciudadanía lo aclamó y las puertas del cielo tocó; hasta que el día llegó en que la hoja de ruta hubo que presentar; a lo que indirectamente y sin asumir su rol el hidalgo respondió: ¿Hoja de ruta? ¿Qué hoja de ruta? Eso se lo dejo a otros. Y así como el chinito del “dí tú plimelo” en la guerra de los mil días, al pueblo a su suerte abandonó.

“Todo líder ha de saber gobernarse a sí mismo antes de poder liderar a los demás. Difícilmente se puede gobernar personas y organizaciones si uno es incapaz de gobernarse a sí mismo' (Cósimo Chiesa, del libro, Liderándome para liderar)

A pesar de la indudable calidad de los participantes, desafortunadamente el “dialogo por la Caja del Seguro Social” resultará en un fiasco, sea por la resistencia de los propios sectores que la componen en donde cada pico jala para su gallote (dicen que justificadamente), o por el temor del gobierno en hacer lo que se debe hacer; con el agravante de adolecer de ese necesario e intransferible liderazgo que únicamente puede y debe ejercer aquel en el cual la ciudadanía depositó sus esperanzas. Ciertamente que el tema es álgido, pero eso no es óbice para sacarle el cuerpo a la compleja ecuación matemática necesaria para solucionar el problema. Un error conceptual es achacarle a la caja las responsabilidades propias del Estado en materia de salud pública. El Seguro Social es una institución que en teoría pertenece a los asegurados. En la práctica, lamentablemente no es así. Somos prisioneros de disímiles carteles que únicamente velan por sus intereses en detrimento del de los asegurados, al punto que algunas veces pienso que lo que existe es una gran conspiración de parte de esos sectores con el propósito único de imposibilitar una solución; y más aún, de acrecentar los problemas de la institución. Hoy más que nunca necesitamos una caja fuerte, capaz de satisfacer con calidad las necesidades de sus “accionistas per se”, vale decir, los cotizantes. Sin embargo, para esto habrá que, “sin privatizarla”, edificar un ente independiente, sin injerencias políticas, partidistas y gremialistas, que piense y vele prioritariamente por los intereses de sus accionistas, y es aquí donde llego a uno de los meollos del asunto. La CSS tiene más de 35 mil trabajadores, de los cuales un 55% corresponde a personal de salud y un 45% a funcionarios administrativos, para atender a una población asegurada de poco más de 3 millones de personas, en una relación de un (1) administrativo por cada 1.2 profesionales de la salud, cuando la relación óptima, según los expertos, es de un (1) administrativo por cada cinco (5) de salud. De administrarse correctamente la caja no tendría necesidad de ningún subsidio (como pretenden algunos con respecto a fondos del Canal de Panamá), ni de reformas, y me explico. Nadie debe gastar y por ende esperar recibir más de lo que aporta y utiliza, pues “el hombre arropa hasta donde la sabana le llegue”. Privatizar la caja no es una opción, pero dotarla de independencia y mecanismos estructurales que le permita solventar la grave crisis que enfrenta es imperativo.

Ni son todos los que están, ni están todos los que son, esperando la presencia del hidalgo que nos enamoró.

El autor es miembro de la Fundación Libertad