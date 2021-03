El tiburoncito criollo

Asamblea Nacional

¿Qué problemita tenemos en la Asamblea, no? La Asamblea ha encontrado su voz. Ya no quiere ser una notaria del ejecutivo -cuando le conviene- donde simplemente se le pone firma a lo que el presidente quiera. No, ahora ellos mandan, ellos son los que deciden en qué se gastan las cosas con su golpe de mesa en la Comisión de Presupuesto, deciden qué sector empresarial tiene que dar descuento a sus usuarios e incluso una vez por medio de un “camarón”, pretendían decidir que una empresa no podía tener un puerto.

En realidad es bueno tener una asamblea empoderada, durante el quinquenio de Varela, la lentitud del mandatario en tomar decisiones -por decir el más leve de sus defectos-, detuvo por meses la sanción de leyes que eran buenas para el país, y la Asamblea no se atrevía a pasarlas por insistencia como los faculta la ley. Sin embargo el empoderamiento ahora los motiva a aprobar usando ese mismo mecanismo, la creación por ejemplo de nuevos corregimientos, o incluso, en uno de sus más graves atentados contra la democracia, a negarse a entregar documentación de sus planillas a la Corte Suprema cuando esta lo exigió.

Y es que esa relación tóxica con la Corte es precisamente el problema principal. Los diputados están a sus anchas porque tienen un “Mexican stand-off” con la Corte. Ambos parados uno frente a otro con la pistola apuntada y ninguno dispara. En un modelo digno de la guerra fría, los diputados tienen en su comisión de Credenciales las denuncias de Magistrados siempre listas para ser revisadas mientras los Magistrados reciben todos constantemente denuncias contra los Diputados que nunca se resuelven. Ninguno toma acción, ambos con la amenaza constante de que puede pasar, pero ambos confiados en que hacerlo sería destrucción mutuamente asegurada.

En “Tiburón”, el maestro Rubén Blades hablaba de este ente extranjero que se pasea por el Caribe acechando en la orilla. ¿Qué hacemos con este tiburoncito criollo que tenemos en nuestro país llamado Asamblea que también anda siempre al acecho para alimentarse y mantener su acecho?

Rubén nos da la respuesta en su canción: “vamos a darle duro sin vacilación, en la unión esta la fuerza y nuestra salvación, si lo ves que viene, palo al tiburón, pa’ que aprenda que aquí sí hay honor”.

La decisión es nuestra, ya sea que decidamos elegir mejores diputados -que lo hemos hecho en el pasado-, o si decidimos cambiar la constitución para eliminar ese fracasado sistema de pesos y contrapesos.

En ambas decisiones, y siguiendo con la canción: “y luego a trabajar en la reconstrucción, PAZ”.

El autor es director ejecutivo de MOVIN