Entre el circo y sus bufones

Corrupción

Panamá hace tiempo dejó de ser abundancia de peces y mariposas, para convertirse en abundancia de esbirros, corruptos y rufianes.

El panorama nacional, cada vez se vislumbra más oscuro, no sólo por la enorme deuda que viene acumulando el supuestamente impetuoso, pero seguro irrespetuoso y vil gobierno actual, sino la que viene desde hace años acumulándose a gran escala gracias a los partidos políticos que se reparten el poder, lo cual viene destruyendo la economía nacional y repartiéndola entre donantes - inversores, familia, compadres, amigos, adeptos y manzanillos, la cual se hace cada día más visceral y descarada, lo que si tenemos hoy en día es una abundancia de escándalos y no sólo a niveles de determinados círculos, sino que aceptada públicamente con talante y orgullo por quien lo ha cometido como si se tratase de una gran obra. Para mí es señal inequívoca que nos avecinamos o ya estamos en la más absurda y depravada putrefacción social, una Sodoma y Gomorra moderna, como la definirían los más estudiosos de las Sagradas Escrituras.

Creo que las declaraciones del muy “Honorable” diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, dejan en claro la cloaca que es y no de ahora, sino desde hace muchos años ese Órgano del Estado, sin mencionar los otros que están igual o peor. Su entrevista es una aceptación a pecho abierto de cuanta canallada, inmoralidad e ilegalidad puede existir en Panamá, desde el pago con puestos, por lo que debemos asumir es por favores realizados, el nepotismo más descarado, en donde caben hermanos, hermanas, cuñados, exesposas, esposas, me imagino que en algunos casos también llegan a las amiguitas o noviecitas de turno y los parientes de estas. Pero quizás más allá de lo inmoral y antiético de estas malas praxis populistas y clientelistas, nos encontramos con la aceptación a bocajarro de un delito penal, pues descaradamente aceptó que es dueño de “constructoras”, que no figuran en su Declaración Jurada ante Notario Público, porque según él es el dueño, pero “no aparece en ningún lado”, cuanto cinismo y descaro la de este saltamontes confeso y reincidente.

No pude evitar recordar las tristes escenas que se dieron hace algunos años con el caso Cemis y el siempre nefasto y poco célebre exdiputado del Circuito 7-1, blandeando un fajo de billetes y aceptando a la faz del país que ese dinero era el pago de una coima y que ese día la denunciaba, lo hacía sencillamente porque no era el monto que a él le habían prometido por aprobar dicha ley, quizás haciendo suyo el dicho que dice algo así como que hasta entre rufianes hay algo de “honor” y “ética” gansteril. Por supuesto, como aún sucede a diario, este señor más que tener que presentarse a declarar algunas veces, este hecho no pasó de meras investigaciones y hoy sólo existe en la memoria de unos pocos. Siguen usando la misma receta que desde hace años repiten nuestros corruptos criollos y que el nefasto Órgano Judicial secunda una y otra vez. Prohibido olvidar que éste lúgubre personaje se reeligió en varias ocasiones después de este escándalo como Diputado, lo que siempre será una mancha reprochable y triste en la historia de mis paisanos santeños.

Lo más deprimente es quizás la pasividad, la normalización e inclusive la aceptación ciudadana al escándalo diario, el poco importa del acontecer nacional, que muchas veces me ha puesto a pensar cuando voy a manifestaciones, donde somos un grupo minúsculo y prácticamente imperceptible, que quizás al final no somos víctimas del sistema corrupto, sino que muchos son cómplices del mismo, que finalmente a muchos ciudadanos no le interesan los problemas que trae consigo la corrupción, que son una deuda pública desbordada, falta de salud, educación precaria y tantos otros, sino que lo que realmente les molesta es no poder ser ellos los corruptos y están como cazador tras su presa, sólo esperando su oportunidad de darle su golpe al Gordito, como unos sinvergüenzas e inescrupulosos parecen estar dándoselo hoy.

Más allá de éste deprimente panorama circense y de malos bufones, creo que no se puede dejar de dar la pelea, por los que hoy estamos y por los que vienen, hay que seguir tratando de agitar la conciencia de los dormidos, de los que siguen en una hibernación que perece perpetua, de los que prefieren mirar para otro lado, debemos dejar la pasividad cómoda y la postura pusilánime y exigir justicia, honradez, pero siempre de lealtad al pueblo, sólo esto nos permitirá sentar las bases de un futuro digno, que al día de hoy resulta por decir lo menos escabroso y lleno de baches.

El autor es abogado