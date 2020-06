Epidemiología política para X

Reflexión

“Nada de críticas”; los tres tambores retumbaron ante mandato tan rotundo de aquella garganta ácida de rockstar. ¿Cuánto perdurará aquel rol de censor autoritario en uno de escuela racionalista? No conecta con un X, columnista inveterado, militante agnóstico de la ciencia quien revienta a cada adversario con un “crasa estupidez”, “eruditos” carentes de credencial académica (sic).

Un pueblo angustiado, crédulo y cabalista de lotería urge de orientación. Aunque no elige la circunstancia, aquél sabe calzar en ella. Y Panamá creyó de entrada en X. Pero, como bien advirtió uno flanqueado por taburete- lo importante es cómo salimos.

No demorará incomodarse. Su segundo teorema acrítico “en una pandemia, deberíamos estar unidos”, no contaba con un viaje colectivo expreso a Pataconcito atiborrado de irregularidades. Menos mal, su denuncia también apeó del bus oficial que indetenible carga la credibilidad al basurero, gente valiente e irracional que apenas ayer aplaudía todo.

X medita la crítica mayor, bajarse del bus. Turner entiende, unos cacerolazos celebrarían, y lo prohíbe.

En esta sociedad desigual, pero igualadora, cualquier lumpen confronta sabidurías científicas robustas. Qué desalentador resulta al rockstar de la exactitud encajar “acusaciones temerarias y odios” (sic) macerados entre supercherías y cábalas. Semejante amasijo político suele fagocitar prestigiosos intelectos entrometidos.

Mientras, entre piscinas marginales, playazos de Sandra, hasta Monseñor transgrediendo, festeja aquella sinrazón burlona el secuestro de la razón del “Quédate en casa”. Muestra su lengua socarrona, a uno de genialidad afligida por la igualazón política, como a este investigador cuyos reclamos demenciales a cultivar credibilidad de líderes que incluso prevendrían deserción, ya colman.

Qué varita mágica publicitaria, videos, páginas enteras del brandding institucional recuperarían confianza, si ayer sale Turner, hoy Cortizo, cargando irregularidades. Unos cacerolazos aliviarán mejor esta extendida paranoia antigubernamental.

En epidemiología, si no entiendes razones, más gente enferma y muere. En política, si no conectas la razón desde la profunda sinrazón humana, el bus no variará ruta. Ojalá me explicara como Xavier.

El autor es formador e investigador político