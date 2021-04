Fácil primer acuerdo

Constituyente

La idea de una Constituyente para corregir los males permitidos por la Constitución actual, va convirtiéndose en una positiva gran ola de agitación ciudadana.

Ya casi todas la organizaciones ciudadanas están empujándola; al igual todos los partidos racionales y en formación se han comprometido con la idea.

Una vez el Tribunal decida todas las formas de recoger firmas, que esperamos sean legítimas pero sin ser estorbo, iniciará el gran movimiento nacional para el logro de la casi 600 mil firmas requeridas, hecho que no tengo duda se logrará debido al trabajo de las tantas organizaciones con participación activa y comprometida.

Imaginen, ya aprobada una iniciativa ciudadana de 600 mil personas que no dependieron del Presidente, la Asamblea o la Corte, estableciendo -por la propia fuerza de su poder ciudadano- cambios en la Ley fundamental de la República.

Algunos dicen “sí, pero necesito saber qué cambios se harán y cuáles artículos no se tocarán”; solicitud muy lógica pero imposible. Decir esto es decir “no” con lo que parece ser a primera vista un argumento válido. Esto es realmente lo que están diciendo: me quedo con el status quo, -o dicho en buen panameño– “deja la vaina quieta…así como está”.

¿Puede existir algún ciudadano consciente que esté satisfecho con “la vaina” como está? No creo que exista uno solo (con la obvia excepción de los que hoy reciben un super salario del gobierno, mientras piden solidaridad a las víctimas de la crisis económica).

La historia nos dice que los acuerdos o borradores previos a las reuniones de las asambleas constituyentes son desestimados al ejercer esa asamblea su mandato de poder constituyente.

Lo que también nos dice la historia es que son valiosos los acuerdos entre partidos, partidos en formación y organizaciones ciudadanas cuando se trata de un acuerdo para asegurar la elección de algunos constituyentes con mentes brillantes, constitucionalistas que gocen de la fe pública, patriotas, y valientes, quienes puedan servir de orientadores para lograr una constitución resultante que corrija males, conserve lo vital y nos proyecte como una nación progresista y con claro sentido de futuro (tal como ocurrió en 1946).

Si la asamblea la constituyen 60 constituyentes, con tener de 6 a 10 producto de un consenso nacional de partidos (lo que tendría que ser posible en el reglamento especial que emita el Tribunal Electoral) sabremos que saldrá un documento histórico y ejemplar que permitirá que los hombres y mujeres de gobierno –sean del color partidario que sean– tendrán la base constitucional para una conducta cónsona con el deseo del pueblo, o que sean sometidos a la debida condena pública.

Todo buen ciudadano debe ponerse a pensar profundamente sobre a quiénes pondrá en su lista de posibles constituyentes que puedan salir electos por consenso nacional.

Yo he hecho esa tarea ciudadana y me salió este borrador con 15 nombres para que usted los considere o no, y sume los suyos. No creo sea difícil consenso previo para elegir a personas de la estatura de: Fernando Berguido G., José Isabel Blandón, Irene Bolívar, Olga De Obaldía, Mario Galindo H., Carlos Ernesto González Ramírez, Mariela Ledezma, Roberto Lombana, Gerónimo Mejía, Edgardo Molina Mola, Carlos Bolívar Pedreschi, Rómulo Roux, Esperanza de Troitiño, Lina Vega Abad y Raúl Zúñiga.

Con los nombres que usted agregue, si las organizaciones logran consenso sobre de 6 a 10 la constituyente tendrá una columna vertebral fuerte para lograr su propósito primario, cual es controlar el poder.

El autor es fundador del diario La Prensa