Firmas de auditores en la mira

Conflicto de interés

En días pasados se publicaron dos noticias de la aplicación de multas por sumas millonarias a empresas de consultoría en Europa y que tienen oficinas en Panamá. La razón fue “una investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con sede en España, que destapó una trama de un grupo de consultoras de servicios para repartirse las contrataciones con ofertas falsas y dejar fuera de juego a otros competidores. Entre ellas se encuentran tres grandes firmas con presencia en Panamá: Deloitte, PwC y KPMG, que están consideradas entre las más grandes del mundo en servicios contables, auditorías y consultorías.”

Esta investigación, realizada por el organismo español y que fue replicada por el diario El País de España, revela que las firmas acordaban manipular propuestas económicas y luego presentarlas en los actos públicos para adjudicarse los contratos. Los detalles de las pesquisas indican que las empresas presentaban tres propuestas diferentes; de estas, dos eran falsas y debían estar diseñadas para perder, y una tercera que debía hacerse “bonita y bien” para que fuese beneficiada. Quizás diferente a Odebrecht, pero a mi parecer peor, un verdadero esperpento.

“Tres de las grandes firmas, que tienen presencia en Panamá, están a un paso de desembolsar millonarias sumas por prácticas que atentan contra el libre mercado; las multas en millones de dólares fueron: Deloitte 20.2, PwC 12.2 y KPMG 12.2 millones. Las otras 19 consultoras involucradas también enfrentarán sanciones, aunque menos cuantiosas. Además de las sanciones económicas, se promueve que se les prohíba a las consultoras involucradas en la trama, contratar con la administración pública, pero no se estipula por cuánto tiempo.”

“No es una realidad nueva. Lo que sí es novedoso es la creciente preocupación de la extraordinaria concentración que vive el mercado de auditoría en todo el mundo. Sólo cuatro firmas (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG y Ernst & Young) son responsables del 91% de las auditorías de las empresas más grandes del mundo y, según un estudio elaborado por Grant Thornton, en algunos países del G-8 el porcentaje alcanza el 99%.”

La alta concentración del mercado auditor no sólo preocupa a las propias auditoras; la Comisión Europea también ha mostrado sus reservas ante esta situación. En primer lugar, porque las empresas se encuentran con menos posibilidades para elegir auditores, pero sobre todo, por el temor reconocido públicamente de que algún acontecimiento haga desaparecer a otra firma, como sucedió hace unos años con Arthur Andersenpor el caso Enron.

Desde hace años en Europa, los temas de la concentración de auditoría, consultoría, impuestos y contabilidad de clientes, han estado en el ojo de la tormenta. Se haría extenso mencionar casos de la concentración de servicios profesionales de estas firmas. No obstante “en noviembre de 2014 explotó el llamado caso LuxLeaks, donde salieron a la luz las pruebas de lo que hacía tiempo se venía denunciando: el poder de las Big Four y la falta de independencia entre sus servicios de auditoría y consultoría.”

“La filtración de documentos que probaban las operaciones secretas de más de 300 empresas multinacionales para rebajar el pago de impuestos, hizo sonar la alarma sobre el rol de las cuatro compañías que aún hoy, manejan los hilos del sector de la auditoría a nivel mundial.”

“Uno de los más conocidos, el caso Bankia, aún hoy, seis años después de que se desatara, sigue dando de qué hablar. Mientras que otros más recientes como el Realia, son la prueba de que poco han hecho las Big Four para cumplir con el principio de transparencia que debiera guiar sus prácticas.”

Traigo esto a colación porque en Panamá, también ocurren “cosas”. El asunto es que no hay agente regulador para vigilar el fiel cumplimiento de la Ley del Contador Público Autorizado (CPA), ni de las tres superintendencias. Estas tres superintendencias son ignorantes de lo que pasa en el mundo de las auditorías externas, aun cuando en sus leyes y reglamentos se indica la supervisión de servicios de auditorías, e inclusive tienen la potestad de aprobar la escogencia de los auditores para los bancos. Esto lo hacen para simular independencia, la cual no existe. Una misma firma, no puede asumir a la vez el rol de árbitro, y al mismo tiempo el de entrenador, al proveer servicios de consultoría y auditoría a una misma empresa. Esto infringe dos principios fundamentales que son el de la transparencia y la independencia.

Los casos en las “big four”, son consuetudinarios. En 2019, KPMG aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares para resolver los cargos presentados contra la firma por la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de E.stados Unidos. La SEC acusó a la entidad de haber alterado auditorías tras recibir información robada sobre inspecciones que serían realizadas por el Consejo de Supervisión de Contabilidad de la Empresa Pública (PCAOB). También la CNMV estadounidense encontró que varios auditores de KPMG habrían hecho trampa en los exámenes internos de capacitación al compartir incorrectamente las respuestas y manipular los resultados de las pruebas.

En Panamá, con el tiempo se evaluará y habrá retrógrados y cortesanos, que dirán que esto atentaría contra la libre empresa, aunque la Constitución de la República de Panamá, prohíbe el monopolio. Decía Voltaire: “El tiempo es justiciero y pone cada cosa en su lugar”. Espero que esta frase de Voltaire, no nos ubique como una Odebrecht o FCC.

El autor es CPA, mediador y abogado