Fracaso escolar, el alumno o el sistema

Oportunidades

Cuando hablamos de la educación en Panamá, es común que escuchemos decir que su insuficiente calidad es debido a que el Estado no invierte lo necesario en infraestructura y recursos para impartir las clases. A veces escuchamos que los estudiantes ‘no ponen de su parte’ para aprender. Se señala a los docentes de no utilizar metodologías adecuadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a los padres de familia por no involucrarse lo suficiente en la educación de sus hijos. Abundan las ‘justificaciones’. Me atrevería a afirmar que es casi una lucha por encontrar un responsable de los altos índices de fracaso escolar que existen en Panamá.

Preguntémonos: ¿Qué hemos hecho para cambiar esta realidad?

El sistema educativo panameño cuenta con programas enfocados en atender las necesidades económicas, sociales y culturales de los niños y jóvenes. Hay oportunidades de becas y apoyo para garantizar la permanencia de los estudiantes en las escuelas. A pesar de todos los esfuerzos, el acceso a la educación preescolar, premedia y media aún no llega a todos. Aún así, parecería que el sistema es incapaz de retener a un porcentaje importante de estudiantes.

En lo tecnológico, garantizar la conectividad y el acceso a herramientas digitales para la comunidad educativa, ha sido un reto durante años. Ante la pandemia, el Ministerio de Educación implementó los programas “Conéctate con la Estrella” y el “Plan Educativo Solidario”, para garantizar el derecho a la educación, incluso con medidas de distanciamiento social.

Aunque hay avances en el sistema educativo panameño, sigue siendo un desafío para el país, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

El 90% de los estudiantes completa la educación primaria. Sin embargo, la mitad de los estudiantes de tercer grado no tiene las competencias necesarias de lectura comprensiva como lo muestran los resultados de las pruebas TERCE 2013 y CRECER 2018.

Las desigualdades entre las zonas urbanas y comarcales son grandes. Muy pocos jóvenes originarios logran cursar educación media y mucho menos, ir a la universidad.

El 40% de los jóvenes universitarios no terminan sus estudios. Sus posibilidades de insertarse en el mundo laboral son menores que si obtienen títulos técnicos superiores o universitarios.

El alumno es el centro del sistema: merece una educación personalizada e integral, que fomente la reflexión, el pensamiento crítico y ofrezca espacios de oportunidades para la transformación social. Factores como la motivación y la experimentación llevan a una verdadera comprensión, formando al estudiante más allá de la memorización.

Las mejoras que necesita el sistema educativo panameño no se lograrán criticando ni quejándonos en las redes sociales. Somos agentes de cambio y podemos incidir de manera positiva en la sociedad, construyendo juntos propuestas factibles y de urgente ejecución, para tener el sistema educativo que merecemos todos los panameños.

Jóvenes Unidos por la Educación presentó “19 propuestas para el 19” con tres pilares para tener una educación incluyente y de calidad. Las 19 propuestas incluyen unagestión e inversión descentralizada para invertir más y mejor en infraestructura, recursos humanos, pedagógicos y tecnológicos para los centros educativos; formación docente en nuevas metodologías de transferencia de conocimientos a fin de lograr el aseguramiento de calidad y de la equidad en la educación y asegurar que los alumnos alcancen los aprendizajes correspondientes en cada nivel. Para lograrlo, Jóvenes Unidos por la Educación propone medir el desempeño del sistema periódicamente y evaluar a los actores de la comunidad educativa para basar las propuestas de política educativa en elementos de juicio objetivos.

Es importante crear pertinencia en los aprendizajes desde la primera infancia, impulsando la investigación, innovación y cultura, incluyendo en el pensum académico la educación emocional y la formación ambiental para formar el ser, hacer, aprender y convivir.

La educación es el pilar principal de una nación para alcanzar desarrollo en lo económico, político y social. Cuando el sistema educativo fracasa, todos fracasamos. Como ciudadanos responsables, debemos reforzar y ampliar nuestra participación en la acción educadora, trabajando juntos para lograr oportunidades para todos. El ciudadano cívico del mañana lo formamos hoy, asegurando que la educación, aún con distanciamiento social, no se detiene.

La autora es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación