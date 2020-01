¿Por qué ganan los narcos?

[CÍRCULO VICIOSO]

México no puede manejar solo la guerra contra el narcotráfico. Y Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para reducir el consumo de drogas. Por esas razones los narcotraficantes están ganando.

A pesar de que el ejército mexicano ha sido enviado a las zonas de mayor violencia cerca de la frontera norte, el número de muertos sobrepasa los 16 mil en tres años, según los cálculos extraoficiales de la prensa en México.

Nadie discute la valentía de la decisión del presidente mexicano Felipe Calderón de hacer de la lucha contra el narcotráfico la prioridad de su gobierno. Pero lo que se critica es que lanzó a la policía federal y al ejército mexicano a una guerra para la cual no estaban bien preparados.

No solo eso. El narcotráfico en México se alimenta de los consumidores de drogas en Estados Unidos. Y mientras no se reduzca el uso de drogas ilícitas en Estados Unidos, lo que puede hacer el gobierno mexicano es, en realidad, poco.

La reducción del consumo de narcóticos no parece ser una prioridad en la sociedad norteamericana. Basta ver la televisión o internet para comprender que hay otros temas –la recesión, trabajos, seguros médicos, migración, medio ambiente– que generan más cobertura en los medios de noticias y más atención por parte del gobierno en Washington.

¿Por qué? El número de muertos por consumo de drogas (unos 17 mil al año, según drugwarfacts.org) es mucho menor que los causados por el cigarro (435 mil), mala alimentación (365 mil), alcohol (75 mil) o suicidios (30 mil). Así que el abuso de drogas no es noticia en Estados Unidos y es relativamente aceptado en muchos círculos.

Contra eso también lucha México; contra la evidente indiferencia que este tema causa al otro lado de la frontera.

Las últimas encuestas que he leído no incluyen al tráfico de drogas entre los cuatro o cinco temas que más preocupan a los norteamericanos. La violencia por el narcotráfico, que tanto padecen los mexicanos, no ha tocado de cerca al pueblo de Estados Unidos. Lo más cercano ha sido la muerte de tres personas vinculadas al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

En México, en cambio, las muertes causadas por los traficantes son cosa de todos los días. Una encuesta del Pew Global Attitudes Project reveló a finales del año pasado que, junto a los problemas económicos, la criminalidad (81%), el consumo ilegal de drogas (73%) y los políticos corruptos (68%) son las principales preocupaciones de los mexicanos.

El gobierno de Calderón está abrumado. La lucha de los carteles de las drogas para dominar los territorios cercanos a la frontera ha superado la capacidad del Presidente, del Ejército y de la Policía. Hay un enorme vacío de autoridad y poder.

Además, no se está golpeando a los traficantes donde más les duele: en la billetera. El lavado de dinero se realiza con casi impunidad total en México por narcos armados con rifles y pistolas provenientes de Estados Unidos. Con estas dos ventajas, es imposible ganarles.

Es cierto que el Plan Mérida, sí, otorga millones de dólares y equipo a México para su lucha contra los traficantes de drogas. Pero deja la solución del problema en manos de un gobierno incapaz de garantizar la vida de sus habitantes y que ha perdido el control de regiones enteras del país.

Estados Unidos podría enviar soldados a México –como lo hace ahora en Colombia– pero el nacionalismo mexicano y el recuerdo de 1848 –cuando México perdió la mitad de su territorio– hace que este tipo de cooperación ni siquiera se discuta.

¿Entonces? Con un débil e ineficaz gobierno mexicano y con un vecino que no se preocupa lo suficiente de la tragedia que sufre México, los narcos están ganando.

¿Y el futuro a corto y mediano plazo? Más de lo mismo. Lo cual es el peor destino que podríamos imaginar.