Gran adición a la bibliografía sobre Panamá

Historia

Episodios cruciales de nuestra historia, reciente publicación de Mario J. Galindo H., es lectura imprescindible para los panameños.

Jurista de profesión, el doctor Galindo ha navegado por las turbias aguas de la política sin manchar o comprometer su nombre. Su trayectoria ciudadana ha sido transparente y desprendida, sin mas agenda que la de aportar a los grandes debates nacionales, los conocimientos y las opiniones emanadas de sus estudios de la Constitución, las leyes y los hechos históricos. El lector puede abordar la lectura despojado de prejuicios o temores. No es Mario Galindo persona capaz de desarrollar un tema con el fin de avanzar una doctrina, engrandecer una figura o afincar una versión de la historia acorde a algún interés personal o partidista. Lo mueven la búsqueda de la verdad, el análisis del hecho jurídico y, ultimadamente, el bienestar del país.

La publicación es docente y propositiva; y viene a llenar un enorme vacío, pues el pensamiento del doctor Galindo, expresado en columnas de opinión, conferencias y prólogos, se encontraba disperso, lo que limitaba su difusión y estudio. A partir de este libro, se pueden visitar en un mismo lugar sus puntos de vista sobre temas esenciales para la construcción de la república y la formación de la nacionalidad.

En cada uno de los siete ensayos que integran la publicación, el autor examina un acontecimiento, un momento o un documento: la separación de Panamá de Colombia, el reclamo de soberanía, los tratados canaleros, la política torrijista ó el debate en torno a la construcción del tercer carril. Lo pone bajo su lupa de hombre formado en las leyes y estudioso de la historia y lo dota de contexto para, finalmente, argumentar a favor de un punto de vista. Hay textos escritos después del hecho, como los referentes a la independencia de Colombia, y otros que vieron la luz al calor del debate ciudadano, como los relacionados con la ratificación de los tratados Torrijos-Carter y la ampliación del Canal. Además, hay uno inédito: La realpolitik del general Torrijos.

Los ensayos dotan de matices eventos cuyas consecuencias materiales son ampliamente conocidas, pero cuyos antecedentes y complejidades poco se conocen. Su lectura enriquece al lector desde el punto de vista informativo e interpretativo, y ayuda a construir identidad y a fortalecer la autoestima del panameño, ya que el autor ofrece pruebas de la legitimidad y autenticidad del sentimiento separatista mas allá de los intereses coyunturales. Los panameños, insiste el autor, tuvieron un concepto de nación y, en base a este, lucharon por el Canal. Dicho de otro modo, no fuimos creados en función de la vía interoceánica, sino al contrario. Adicionalmente, el doctor Galindo ilustra al lector sobre aspectos admirables del pensamiento y la acción de las generaciones de panameños que le dieron forma a la nación: los padres de la patria se adhirieron a la separación iglesia-estado; eligieron el régimen monetario no como un acto de subordinación o de cesión de la nacionalidad, sino de precaución económica. Y, no menos importante, priorizaron la educación. Sobre este punto, el doctor Galindo cita un dato de absoluta relevancia para el momento presente: ¡cónsules panameños en países como Chile o Alemania tenían la tarea de contratar profesores extranjeros para que vinieran a enseñar en nuestro país!

La forma, no solo el fondo de esta publicación, merece un comentario. Para plantear sus pensamientos, el académico de número, Mario Galindo, hilvana palabras, luego oraciones y párrafos que nutre con citas de compatriotas ilustres, incluidos Justo Arosemena, Belisario Porras, Tomás Arias, Ricardo J. Alfaro, Rodrigo Miró, Ricaurte Soler o el pedagogo Francisco S. Céspedes. Además, rescata del desuso vocablos curiosos, como el superlativo “crudelísima”, el adverbio “hogaño”, los verbos “columbrar” y “domeñar” y el coloquial y sugerente “descuajaringar”. Lean, pues, y descubrirán que la realidad lúcidamente expuesta por el doctor Galindo es mas fascinante que los mitos que en algún momento han intentado desplazarla.

La autora es ciudadana