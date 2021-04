Hace 10 años, adolescente: Gente Ayudando Gente

EDUCACIÓN

Resiliencia, consistencia, perseverancia y tenacidad; valores humanos fundamentales y claves que debemos tener a diario para poder convertirnos en unas personas éticas y funcionales en la vida. Algunos lo aprendemos con el pasar de los años, después de múltiples experiencias de vida. Otros, como el personaje en este artículo, les toca aprenderlo de golpe cuando apenas tienen 14 años.

Considero a la presente generación como increíble, no solo por sus profundos valores cívicos, sociales, democráticos y humanos, sino por su sentido de “Ayudar a los demás, sin mirar a quién”. Es una generación que se aferra a causas que muchos daban por perdidas. Es una generación que abraza causas y decide luchar por ellas con determinación y compromiso.

Conozco a esta persona que les comenté al principio como la palma de mi mano. Sé cómo es, con sus defectos y virtudes. He vivido junto a él, sus logros. Lo he acompañado en los momentos de más profunda reflexión humana. No lo tuvo fácil al principio. Algunos hasta lo catalogaron de “loco”. En retrospectiva, es mucho más fácil entender el porqué: ¿Quién le iba a prestar atención a un adolescente de 14 años, en 2011, cuando hablaba de digitalizar la educación?” Eran temas que no se traían usualmente a la mesa de discusión entonces.

Cierto es que esta persona se equivocó en el camino. Sus errores le permitieron forjar su carácter en la selva de cemento, en la que se critica el fracaso y se apalea de manera inmisericorde a quién se equivoca. Aprendió a trascender del error, darse cuenta de que es de humanos, equivocarse y errar, siempre y cuando no se le haga daño a los demás. Supo que el error puede llegar a ser el mejor maestro y consejero.

Humanos somos. Nuestra naturaleza nos obliga a aceptar el error. Es trascendental reconocer los yerros en nuestro proceso de aprendizaje. Es un proceso que va más allá de romper los paradigmas. Implica lograr comprender que la vida no se trata de un viaje contra corriente, sino de intentar encontrar el cauce correcto y disfrutar del viaje.

Sus sueños, con las estrellas, lo han guiado a lo largo de toda su vida; algunos están pendientes. Dio prioridad a un fin mayor: ayudar y apoyar a los demás. Estaba convencido que, con un marcador, un tablero y una cámara, podría cambiar la vida de miles y por qué no, de millones de personas. Aspiraba a que muchísimos jóvenes se apasionaran por estudiar ciencias y convertirse en quienes empoderarían a nuestra raza humana a través del potencial transformador de vidas que tiene la educación.

Conversé con él hace unos días. Me pidió darles las gracias. Algunos quizás se sorprendan o queden atónitos ante esta solicitud. Trato de explicarme mejor. Me pidió agradecerles por confiar en el ideal transformador de la juventud. También me pidió agradecerles por confiar en un grupo de jóvenes cuyo deseo más grande en la vida es inspirar a otros a convertirse en la mejor versión de ellos mismos, a través de la educación. Más importante aún: me pidió decirles que, este es el momento en el que nos damos cuenta que no somos una historia. Estamos vivos y eso tiene un valor infinito.

10 años después, el adolescente es un adulto joven quien está en capacidad de llegar a una gran conclusión en su corta vida: “No podemos elegir de dónde venimos, pero sí podemos elegir hacia dónde queremos ir”. Sus ideales no han cambiado. Se mantienen persistentes en el tiempo. Lo acompaña todavía aquel chico de 14 años que inició todo. Lleva la frente en alto. Puede decir con entereza que, si ayer fueron, mañana seguirán siendo. Por algo, él y un grupo de personas maravillosas, son “Gente Ayudando Gente”. Gracias totales.