Hacia un acuerdo nacional por el empleo Juvenil

Desarrollo

Luego de una década en la cual Panamá amplió su Canal, expandió su economía 76%, generó 576 mil empleos, duplicó salarios, invirtió más de $15.5 mil millones en educación y alcanzó el mayor ingreso per cápita de Latinoamérica, hoy enfrenta la mayor crisis de empleo juvenil y peor explosión delictiva de la historia, que amenazan con agravarse.

Hay dos cosas que como sociedad hemos sido incapaces de lograr, generar plazas de trabajo para jóvenes y prevenir la criminalidad, ambas íntimamente relacionadas.

Desde el 2008, la población de menores de 30 años en edad productiva aumentó 17%, el número anual de nuevos empleos para ellos es un tercio de lo que era entonces y la proporción de panameños víctimas de delito se triplicó.

Los jóvenes menores de 30 años, quienes hace 10 años obtenían 1 de cada 4 nuevos empleos generados por la economía, a partir del 2009 sólo logran 1 de cada 12 (en el 2019 fué 1 de 27). Con una deserción escolar en educación premedia y media cercana al 60% y siendo Panamá el país Latinoamericano con la mayor proporción de adolescentes que vé la educación como una “pérdida de tiempo”, el panorama para la inclusión productiva de la población joven luce complicado.

Agreguemos que más de 14 mil adolescentes desertan de la escuela anualmente, y según las pruebas PISA, sólo 1 de cada 100 de ellos (as) puede diferenciar una estadística de una opinión, 2 de cada 3 no entiende lo que lee y 4 de cada 5 no puede realizar operaciones matemáticas básicas.

Como nunca antes, los jóvenes están buscando trabajo. El número de ellos (as) que ingresó a la Población Económicamente Activa (PEA) entre el 2014 y 2019 (53,480) fue 46% superior a la de los 10 años anteriores (2004-2014) juntos (36,732), pero los empleos juveniles generados en la última década (31,211), fueron mucho menos de la mitad de los creados en el quinquenio anterior (71,992).

En este escenario, el gobierno nacional plantea un reto audaz e inédito en su Plan Estratégico (PEG) 2019-2024: Triplicar la generación de empleos para jóvenes. El PEG, publicado en Gaceta Oficial el pasado 31 de diciembre 2019 se compromete a generar de 240 mil a 275 mil empleos entre el 2019 y 2024, de los cuales el 25% podría ser para trabajadores menores de 30 años.

Se estarían creando entre 48 mil y 55 mil anuales, de los cuales, de 12 mil a 14 mil serían para jóvenes, más de tres veces lo que hoy genera la economía (3,790 empleos por año).

Triplicar la generación de empleo juvenil no va a ser fácil, pero existe un precedente. Entre el 2004 y 2009 se generaron 10,647 empleos juveniles por año (casi tres veces lo que hoy producimos). Sin embargo, la economía crecía a un promedio anual del 7.1% , 71% de esos empleos eran asalariados del sector privado, 68% urbanos y 32% rurales, en ocupaciones como oficinistas (28%), artesanos (19%), técnicos medios (15%), trabajadores del comercio (13%), agricultores (12%) y profesionales (11%).

Diez años después las cosas cambiaron. La tecnología eliminó 45 mil empleos de oficinistas, la mayoría jóvenes, reduciendo la participación de esta categoría laboral de 12% a 6% de la Población Ocupada, tendencia que se va a acentuar. Hoy el crecimiento del PIB promedia menos del 5% anual, se generan 3,790 empleos juveniles por año, 71% de ellos vía emprendimientos, 70% rurales y 30% urbanos, en calidad de trabajadores del comercio (35%), artesanos (26%), agricultores (18%) y trabajadores no calificados (17%).

La economía está generando 45 mil empleos por año y existe una plataforma de unos 38 mil empleos anuales que se va a mantener, provenientes del comercio, industria, logística, turismo, salud y otros servicios. Pero el cumplimiento de las metas del PEG 2019-2024 requerirán de una serie de acciones, incluyendo el fortalecimiento de la confianza del sector privado, que aporta 85% del empleo y 87% de la inversión en el país, y reactivar la construcción y agricultura, que en conjunto representan la cuarta parte de la fuerza laboral del país. La pregunta es ¿cuántos de estos empleos serán para jóvenes?

La coyuntura, urgencia, metas numéricas y compromiso por escrito del gobierno nacional para lograr consensos alrededor de un gran Acuerdo Nacional por el Empleo Juvenil están dados, sólo falta trazar la hoja de ruta.

El autor es asesor empresarial