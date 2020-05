¿Héroes vs mártires de la Covid-19?

Testimonio

Desde que inicio la pandemia de la Covid19, el mundo se ha conmocionado, paralizado y en cierto modo empezado a entender la importancia de la salud y el papel que juega el personal que día a día constituye el frente de primera línea para la atención de los miles que se apersonan en busca de atención.

Sin embargo, pese al gran esfuerzo casi sobrehumano que realiza este personal (médicos, intensivistas, enfermeras, técnicos, laboratoristas, personal de aseo) todos los días, se ve empañado por la simple falta de empatía, no solo por parte de una población que no puedo describir como “ignorante”, sino mas bien descaradamente “indiferente”, ante el peligro que representa la situación actual y que estoy segura, si tuvieran al menos el miedo atroz que todos los médicos tienen ante este virus, todos y cada uno seguirían las recomendaciones que hasta el cansancio las autoridades de salud repiquetean en los medios.

Con tristeza entonces, como médico en un cuarto de urgencias me enfrentó a ésta realidad:

- No tengo insumos ni equipo suficiente para trabajar (aunque los medios indican lo contrario) no solo para mi protección personal; tampoco insumos de laboratorio, limpieza y espacio físico para la atención de pacientes de patologías crónicas y los afectados por la pandemia.

- Mis altas jerarquías no entienden que solo soy un ser humano, no soy Dios. Tengo limitaciones, y mi resistencia es limitada, no puedo cubrir mis horas laborables más extras, y encima reforzar si no hay nuevos nombramientos. Y a los que están en su casa no los convocan a cubrir las áreas de necesidad.

- El egoísmo entre colegas y el sentimiento de “yo me cuido a mí mismo y solo hago hasta a aquí; lo demás no importa”, se está viendo en todos los niveles y no solo entorpece la labor diaria, sino que crea un resentimiento y mal sabor de que no importa lo que hagas, no avanzarás más porque dependes de la “buena voluntad” de un colega para hacer “su trabajo”.

- La amarga letanía y burocracia de un gobierno que antepone la necesidad económica de una minoria vs la necesidad del pueblo y su salud (no necesita explicaciones).

¿A qué conclusión me lleva? Estoy trabajando, arriesgando mi salud y mi vida, que mi familia no pueda volver a verme, porque un inconsciente no sigue indicaciones sanitarias, pero puede demandarme si no siente que lo atiendo bien. Terminaré exhausta, enferma y, por más aplausos que nos den , no bastarán las gracias si no hay cambios reales.

La autora es doctora en medicina