Insisto: ¡Nito se la tiene que rifar!

Hace un mes escribí “¿Por qué Nito se la tiene que rifar?”, copiando el título de otro artículo que en 2006 alentaba a Martín Torrijos a acometer sin dilación una reforma profunda al programa de pensiones. Martín hizo la reforma, contra viento y marea. Su reforma marcó la transición entre un sistema agotado e insostenible hacia un sistema moderno, sostenible, donde poco a poco cada cotizante tendrá cuentas de ahorro a su nombre y con su dinero. Sin la reforma del 2005, el agujero financiero del sistema de beneficio definido sería hoy muchas veces mayor. Que yo sepa, Martín no pagó ningún costo político. Al contrario.

Le toca ahora a Nito resolver. Extrañamente, a contrapelo de la historia política y la evidencia actuarial y financiera, el presidente insiste en una reforma que no modifique los parámetros del programa, cuando el desequilibro es claramente insostenible.

Para sostener un sistema sin reformas estructurales tendríamos que canibalizar los recursos fiscales del país y ni así. El hueco pensional del IVM equivale 36 veces los ingresos que el Canal pasa al gobierno. Echarle mano a las rentas de las empresas estatales, inventarse titularizaciones de la minería de cobre, exprimir recursos a los puertos y otros inventos, es sustraer recursos de todos los panameños, para que un millón y medio siga cobrando pensiones por las que nadie paga. ¡Esa fue la ruta de Grecia! Y aquí no hay Angela Merkel.

No nos olvidemos que somos un país pobre y muy desigual. No veo la matemática de sacarle plata al presupuesto nacional que debe ir a resolver eso, pobreza y desigualdad.

Redondearle pensiones a los que tienen trabajo y cotizan, aparte de inmoral, exacerbaría aun mas la desigualdad y la pobreza.

Otro invento de los “imaginativos” es echarle agua a la sopa, volver al 2005 y fusionar los sistemas. O sea, robarle a la gente mas joven que ya está encaminada en un nuevo sistema perfectible, pero nuevo y separado. Además, sin reajustar los parámetros, quedamos en las mismas. Ya las redes sociales están humeando ante este posible atraco.

Encima de todo eso, ahora se hace público lo que se sabe desde el 2016: el “escandaloso” desgreño administrativo y contable de la Caja. La directiva debe responder, con todas sus consecuencias. Pero lejos de asumir la responsabilidad, la mayoría de los directores está en negación. Violando la ley orgánica de la CSS (artículo 219), no están acatando las recomendaciones que hace la Junta Técnica Actuarial para, en 90 días, formular recomendaciones de reforma. Al contrario, se escudan en el desgreño de las finanzas para tratar de invalidar el informe de la Junta Técnica. Las pésimas finanzas no invalidan las recomendaciones. Al contrario, el hueco sería mucho peor.

Eso es serio, muy serio. Y es difícil que ahora Nito mire para otro lado.

Analizando desapasionadamente la gravedad y todo el enredo, me pregunto, ¿qué tan terrible es hacer una buena reforma? ¡Más bien lo terrible es no hacerla! Una reforma integral, técnicamente elaborada, aumentaría y profundizaría el ahorro de los cotizantes. Nadie les quita nada. Al contrario, los aumentos de cuota saldrán de los empleadores y el gobierno. Los asegurados solo tienen que cotizar por más tiempo y probablemente, como ya lo hacen muchos, laborar más tiempo. A cambio de eso habrá mejores pensiones y una potente fuente de ahorro nacional. Y la tranquilidad que debió tener Don Eladio.

He tenido al PRD como un partido con inteligencia y astucia. Pero no entiendo la ganancia política de no reformar. Ya vemos que esa ruta es fatal para las finanzas del gobierno y cualquier chantaje y extorsión de los agentes económicos para sacar mas plata es pegarse un tiro. ¡Y qué decir de los socios que traen al diálogo, la pseudo izquierda y la dirigencia sindical! Ellos son muy buenos para tirar los obreros a la calle, pero no para meter gente a las urnas. Su apoyo costará caro. Por el otro lado, la gran mayoría está harta y asustada de los escándalos. Y la juventud va a defender sus pensiones. No veo la contabilidad política.

Nito, todos esperamos que ahora se la rife. Si no por la solvencia economía, que sea por la solvencia moral.

El autor es director de la Fundación Libertad