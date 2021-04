Política Estatal

Dirigir un país requiere planificación, estrategia, visión, consulta y mucho consenso entre la sociedad para alcanzar metas destinadas a un beneficio colectivo. En la actual gestión gubernamental, liderada por Laurentino Cortizo, la conducta demostrada se aleja de forma abismal de los enunciados al principio de este escrito y por supuesto los resultados de ese actuar han sido desastrosos.

Lo ocurrido en el Centro de Convenciones Atlapa carece de total justificación. Hemos observado a ministros y demás funcionarios intentar 'aclarar' que el fiestón en Atlapa no fue una celebración al sostener de forma descarada que el evento se trató de un homenaje a los voluntarios del Plan Panamá Solidario. Un cinismo comparable al aprendido por el PRD en la época de la dictadura militar bajo el Noriegato.

Un pueblo encerrado durante un año por la pandemia, donde la estrategia para resolver la crisis provocada por el Coronavirus ha sido desastrosa, provocando un gran desempleo, no han podido resolver los problemas que provocará los compromisos económicos y financieros, salarios recortados, negocios quebrados, el sector agropecuario seriamente afectado y abandonado, una alta cifra de fallecidos por el coronavirus, etc., y que el Gobierno después de todos estos desastres venga a celebrar con un pachangón, eso no tiene nombre.

Justificar lo injustificable es tan aberrante como los actos de corrupción que han intentado ocultar a lo largo de esta crisis sanitaria. Solo recordemos los escándalos de los ventiladores, el hospital modular, la compra de mascarillas en la Asamblea y sigo con una lista larga que es imposible desarrollar en este espacio.

Tras el hecho ocurrido en Atlapa y el huracán de críticas que surgieron, desde mi punto de vista, el Presidente Cortizo debió ofrecer una disculpa a los panameños. Sin embargo, no ocurrió eso y lo más fácil fue enviar una nota para decir que la fiesta no era una fiesta y que todo lo visto a través de los medios de comunicación junto a las redes sociales surgió producto de la imaginación de los alucinados espectadores.

En respuesta a la imaginación del pueblo se dio en Los Santos una expresión de molestia que recoge la frustración de un pueblo hacia un régimen incompetente que opera bajo lema bizarro: 'Con la teta del gobierno, sí hay paraíso'.

Tal vez la actividad de los santeños ha sido riesgosa al observar que la crisis sanitaria persiste debido a que falta un largo camino para completar la vacunación masiva. Pero es indiscutible que la reacción obedece a la irresponsabilidad de un Gobierno que ha demostrado total incapacidad para dirigir la nave del Estado.

La población ha sido paciente y tocará en su momento hacer el recuento para pasar la factura a una gestión gubernamental del PRD fallida y arropada con el manto de la corrupción.

El autor es civilista, abogado, economista y empresario