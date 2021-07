La belleza de soñar

¿Alguna vez has escuchado opiniones como “eso es imposible”, o, “deja de pensar en tonterías” ? Abundan las frases que, a pesar de que vengan de personas a quienes aprecias, pueden contribuir a apagar la llama de tus sueños... ¡Pues yo, sí sueño! Y lo hago en muchas ocasiones y a menudo a mis apenas 20 años...

En definitiva, las cosas que más tienen valor en la vida son aquellas que te obligan a salir de tu zona de confort. Son aquellas que te impulsan a luchar contra viento y marea por sentir esas “maripositas” que deambulan en tu cuerpo y que susurran: ¡Atrévete a soñar y a hacer realidad tus sueños!

Es un reto como estudiante de ingeniería civil en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), continuar mi carrera y estudiar inglés en una de las ciudades más espectaculares de los EEUU y del mundo: Chicago. Es posible que esta historia no despierte asombro para algunos. Sin embargo, la historia que antecede este sueño de niña, Dios ha querido que se haga realidad...

Desde siempre había soñado con viajar, con conocer culturas y, sobre todo, con estudiar en un país que me diera una muestra de la gran diversidad cultural. Chicago llena todas mis expectativas: es diverso, con una vibrante vida cultural.

Estudiar en otro país es una experiencia que recomiendo mil veces. Compartir con personas de diferentes culturas, con diversas formas de pensar y actuar y, sobre todo, en lo académico, con ofertas metodológicas de aprendizaje distintas a las que conoces, abre y expande tu mente.

Cómo soñadora, me siento orgullosa de cumplir una meta que, desde pequeña, tengo, gracias a una oportunidad de beca ofrecida a estudiantes proactivos, gestionada por el Centro de Estudiantes de la UTP, conjuntamente con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) a 20 de sus estudiantes. Fue muy importante ella resiliencia. Aprendimos a practicarla en el camino. Después de casi 2 años de gestión, se hizo realidad tener la oportunidad de asistir a Kaplan International Languages Chicago.

Han pasado diez semanas desde que llegamos a Chicago. Es increíble lo diferente, grande y hermoso que es todo. Y no hablo de la majestuosa arquitectura de la ciudad. Incluso, el choque cultural, aunque puede llegar a ser tenso, también aporta cosas maravillosas.

Hoy, puedo asegurarles que la educación es el principal aliado para el crecimiento personal de cualquier ser humano que ambiciona algo más que un aprendizaje “formal”.

Soy la niña de humildes orígenes, cuya historia familiar sufre un giro dramático gracias a las sabias decisiones de 3 generaciones de mujeres “tenaces” que apostaron todo a la educación, quienes salieron del analfabetismo y de la pobreza multidimensional de pueblos costeros lejanos, tomando la valiente decisión de no ser víctimas de su contexto; mujeres empoderadas en el bien hacer. Es el relato de la historia de mi vida, que me hace sentir orgullosa y agradecida cada día, y me obliga a ser mi mejor versión.

Ese niño que todos llevamos por dentro, que nos dice “no hay imposibles, puedes hacerlo realidad”, es la voz que, de adulto, disminuye tanto que puede llegar a convertirse en un “robasueños” de alguien más. Estoy convencida que mi vida es el ejemplo de que la educación es la herramienta más poderosa para convertir los sueños en realidad.

Hoy, te digo: ¡atrévete a soñar mucho más y en grande! No permitas que los miedos dominen ese gigante que llevas dentro. Ese que te habla y te susurra los deseos más profundos de tu corazón que no son más que los propósitos para los que fuiste traído a este mundo.

Sin duda no hubiese llegado hasta aquí sin educación, que me permite ser y crecer.

No hay nada imposible si así lo decides. Si no te gusta algo, cámbialo. Si quieres algo, lucha por ello. “Somos el deseo que nos impulsa, nuestra voluntad, nuestros actos, nuestro destino...” como dice Upanishad.

Como yo, existen miles de corazonessoñadores, que solo necesitan dar el primer paso con fe y vivir la experiencia de la belleza de soñar…

La autora es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación