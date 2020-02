La ciencia al servicio de la vida

Investigación aplicada

Existen en muchos países desarrollados centros de investigación científica de primera categoría. En los Estados Unidos existe Silicon Valley, en China, en la India y varios países europeos existen centros similares.

Estos centros de investigación científica se dedican a perfeccionar tecnologías y sistemas que posteriormente son aprovechados por empresas comerciales para producir y vender todo tipo de artículos de uso industrial, doméstico o personal. Dicho en otras palabras, los descubrimientos así realizados contribuyen al crecimiento y enriquecimiento de ciertas empresas en los países antes mencionados.

Por otro lado, tenemos fenómenos que amenazan el bienestar del que gozamos los habitantes del mundo. Por ejemplo, el uso descontrolado del plástico para fabricar, guardar y proteger todo tipo de artículos de uso diario. Esta situación ha causado una concentración de desechos plásticos en los mares que amenazan la fauna marina, que es una de las fuentes de alimentación de los habitantes de la tierra. También tenemos la ocurrencia de incendios que no se pueden controlar en California, Australia y La Amazonía. Estos incendios destruyen miles de hectáreas de selva o áreas donde existe vegetación con la consiguiente afectación de los recursos naturales, amen de los miles de animales de todo tipo que mueren.

Me pregunto si los centros de investigación científica están trabajando para descubrir algún material que reemplace al plástico pero que sea biodegradable. En esta forma no afectaría los mares y la fauna marina.

También me pregunto si se está investigando la forma de evitar los incendios gigantescos que ocurren en varios países y destruyen las selvas y las forestas. ¿Existe acaso alguna investigación para descubrir algún producto químico que pueda proteger a las selvas y la vegetación antes de que sucumban ante las llamas? ¿Existe acaso algún interés en descubrir algún producto o procedimiento que pueda controlar estos incendios cuando ya se han iniciado? Existen muchas enfermedades y problemas de salud para los cuales no hay medicamentos o cura. En algunos casos se debe a situaciones muy complicadas desde el punto de vista de la investigación científica. Pero en otros casos se debe sencillamente a que las casas farmacéuticas o centros científicos no tienen un estímulo económico que lo lleve a producir el medicamento o cura para ciertas enfermedades. Esto es a todas luces inaceptable porque no podemos hacer depender la salud de la humanidad del resarcimiento económico.

Ante la situación anterior considero que la ciencia debe ser puesta al servicio de la vida y de la salud y no del capital. Para lograr esta aspiración los gobiernos de los países desarrollados podrían crear un fondo o patrimonio billonario que se dedicaría a investigaciones científicas para solucionar los problemas que afectan a los habitantes de muchos países. No puede ser que los científicos investiguen solamente cuando van a recibir una recompensa o beneficio económico. Porque existen situaciones humanas que ameritan investigaciones científicas, aunque no se reciba al final una compensación económica.

Sería con los recursos del fondo billonario pro mejoramiento de la vida que miles de científicos se dedicarían a resolver los males y calamidades que nos afectan. Así tendríamos a la ciencia al servicio de la vida.

El autor es abogado