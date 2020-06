La crisis, derechos iguales para todos

Reactivación económica

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a si mismo sin quedar superado.”

Palabras de una de las mentes más brillantes del siglo XX, Alberto Einstein. Breves, pero con un contenido que nos ayuda a entender lo que es vivir en un mundo en el que hemos pasado guerras, independencias, descubrimientos científicos, viajes a la luna y podríamos llenar páginas de cómo el ser humano ha superado crisis de todo tipo en la historia.

Despierta y abre tu mente de forma positiva y creativa para poder resolver aquello que parece imposible; si realmente quieres cambiar las cosas para mejor no necesitas hacerlo todo de una vez. Sé amable, gentil y simpático; comparte tu tiempo y tus ideas.

Si puedes superarte en esta pandemia, estás dando el primer paso para conseguir la solución. Entonces comencemos con la solución.

El proceso de solucionar problemas implica desarrollar una serie de capacidades y habilidades del pensamiento y evaluar todas las posibilidades. Una de las fórmulas más importantes en la resolución de problemas es la de hacer un orden de cosas que permitan surgir de un conflicto y sortear la dificultad. Algunas pueden servir para identificar el problema, otras para buscar alternativas. ¿Qué necesito saber para empezar a encontrar la solución? ¿Cuáles son dentro de esas posibles soluciones las alternativas más acertadas? ¿De qué se compone la crisis? ¿Cómo lo intento resolver? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué conozco y he leído sobre el tema? Por último, ¿por dónde puedo empezar a buscar soluciones?

Entre mayor sea el número de alternativas, hay más posibilidades de encontrar la más adecuada.

Si descompones la crisis, en este caso salud y economía, será más fácil entenderla.

En el tema de salud, el gobierno ha buscado posibles soluciones asesorándose con científicos expertos en la materia lo que, hasta cierto punto, está funcionando a pesar de lo prolongado del proceso y el desgaste que conlleva. Hay que saber dónde está el momento de tomar el riesgo y pasar a la siguiente etapa, y eso depende más del instinto que de la visión de científicos matemáticos.

La parte económica, que se ha establecido en 5 escalones progresivos, es un tema aún más complejo ya que solo se construyó la escalera, pero sin que los que la van a transitar tengan seguridad de no caerse...

A diferencia de la parte de salud, necesitamos apoyo para enfrentar el reto económico, no podemos contar con los mismos científicos médicos ya que su experticia se limita a salud. Tenemos que buscar a los empresarios más que a los economistas y preguntarles cómo podemos comenzar a trabajar en iguales condiciones, no solo pensar en nosotros sino en nuestros semejantes.

Si pueden abrir los supermercados y farmacias donde se vende, además de medicinas y comida, un sin número de productos no indispensables; igual pueden abrir el resto de los negocios que manejan esos productos, en las mismas condiciones sanitarias. ¿Cómo es posible que por cada 50 empleados se requiera un experto en salud que nos diga cómo hacer las cosas cuando hay reglas básicas a seguir que no tienen nada de complejas?

Se permiten las ventas por internet pero se limitaban los despachos a únicamente 3 medios días a la semana, tiempo que lógicamente no alcanzaba para distribuir todo lo que se vende, provocando clientes insatisfechos porque quieren sus pedidos el mismo día. Sin embargo, los negocios de mensajería trabajan más de 12 horas diarias. Comida solo para llevar, pero se permite entrar al supermercado a 100 personas a la vez. ¿Por qué no permitimos a restaurantes que no tiene la facilidad de enviar a domicilio abrir con la mitad de los comensales separados con la distancia establecida? ¿Permitir a aquellos que están en cuarentena disfrutar en dos horas de una buena comida acompañada de una cerveza o vino?

Podemos entender que el gobierno está tratando, en un momento tan complejo, de rodearse de los mejores para encontrar las soluciones más apropiadas al problema. Pero está perdiendo el camino dentro de un mar de burocracia y las consecuencias son nefastas. Nos tomara más de un año y cuidado que dos poder salir de esta recesión.

Los derechos y deberes son iguales para todos en una democracia, entonces propiciemos ese derecho bajo las reglas sanitarias.

El autor es presidente de Relojín