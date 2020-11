La crónica de una muerte anunciada

Licitación

Emulando a García Márquez, la historia de la licitación millonaria para adquirir un sistema de dispensación de medicamentos por $168 millones, tiene una similitud con la novela Crónica de una muerte anunciada. A pesar de que se han anunciado todas las anomalías en este proceso, los que tienen que tomar decisiones, pareciera ser que no se han enterado y, al final, el intento de cristalizar esta acción, ser una licitación fallida.

Cuando se inicia la convocatoria, se hace por $50 millones, lo cual, a nuestro entender, forma parte de una planeación estratégica, pero luego, con una sustentación de la Dirección de Planificación y de la Dirección de Innovación Tecnológica, se hace una solicitud de $200 millones. Esto desdice lo que es una planeación estratégica, porque refleja más bien improvisación este cambio.

El proceso continua con el criterio de que era una licitación de $50 millones y se hace de acuerdo a lo que establece el artículo 54 de la Ley de Contrataciones Públicas.

Un abogado hace un reclamo, aduciendo que con la modificación de la convocatoria a $200 millones, se estaban violando las normas, porque decía que tiene que darse con lo que estipula el artículo 56 de la Ley de Contrataciones Públicas, porque entra la categoría de una licitación compleja, y debían presentarse dos propuestas, una económica y otra técnica.

Este reclamo fue admitido, pero luego el denunciante desistió, de manera que continuaron con el proceso, hasta la etapa de apertura de las propuestas, donde una de las empresas fue descalificada, porque la comisión evaluadora estimó que no cumplía con los requisitos.

La empresa descalificada presentó una acción de reclamo el jueves 2 de abril que registro Panamá Compra a las 3:46 p.m.; el viernes 3 de abril es laborable; 4 y 5 de abril no se trabaja, y el lunes 6 de abril, a las 3:59 p.m., estaba la resolución de no admisión.

El 7 de abril, a las 8:13 a.m., estaba en Panamá Compra la resolución de adjudicación al único proponente que quedó en el concurso y para que esto ocurra, debieron realizarse las siguientes tareas:

 La Dirección Nacional de Compras, en nota fechada el 7 de abril de 2020, solicita proceder con el proyecto de resolución de adjudicación.

 La Dirección General de la CSS emite la resolución de adjudicación, que esta rubricada por cinco funcionarios y firmada por el doctor Enrique Lau.

La preguntas que nos hacemos es cómo en tiempos y espacios, pudo haberse dado estos procesos, porque en materia de procedimientos, usted no puede iniciar una acción, si no tiene los insumos para hacerlo. Habría que preguntarse si todo esto es posible que se haya realizado un 7 de abril y publicado ese mismo día la resolución en Panamá Compra, a las 8:13 a.m.

El autor es especialista en gerencia de sistemas de salud