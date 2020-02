La culpa no era de ellas…

Doble moral

Estoy convencido de que si el mundo lo controlaran las mujeres, todo funcionaría mejor. Creo que, por infinitas razones, las mujeres suelen ser más organizadas, perseverantes y responsables que sus contrapartes masculinas.

Por razones evolutivas y sociales, en buena parte mediadas por el hecho exclusivo de la maternidad, los roles de la mujer en nuestra sociedad occidental se han encasillado tradicionalmente en funciones como “cuidar la prole” y “atender el hogar”, mientras el “hombre de la casa” se encarga de proveer el sustento; lo que, indirectamente, genera en un ambiente capitalista (tranquilos que no propongo volvernos comunistas), una situación desventajosa para la mujer, en cuanto a competitividad laboral y autonomía personal.

El mejor ejemplo es que, en las bodas católicas (de las cuales no entiendo mucho), el hombre entrega unas monedas a la mujer “como signo de los bienes que van a compartir”. Obviamente, muchos entienden que, así como las entregan, pueden quitarlas, obligando a la mujer a soportar lo que ellos quieran. Y, tristemente, hay mujeres que consideran esa “su función según la ley divina” y se aguantan todo tipo de vagabunderías de sus parejas, que en ocasiones desembocan en violencia que les cuesta la vida.

Hace unos años, tuvimos un gran revuelo ante una propuesta de ley contra el acoso callejero. Como siempre, el ejemplo de la “ley piropo” se llevó a los extremos dando a entender que, si uno halagaba a una mujer en la calle pudiera acabar en alguna de las galeras de La Joyita. Así, el proyecto terminó archivado, como si pretendiera hacer públicas las planillas del legislativo. Simplemente, no era aceptable en un país donde se “piropea” hasta niveles de irrespeto verdaderamente desagradables.

Así, el título de hoy es un juego de palabras con el estribillo de la campaña “un violador en tu camino”, la cual surgió originalmente en Chile y se diseminó por todo el mundo, llamando la atención a que una violación no depende de ninguna manera de cómo vista o dónde se encuentre una mujer. Se debe exclusivamente a una agresión responsabilidad del violador.

El caso es que después del show del Superbowl hace dos semanas en Miami, ha sido mucha la tinta que se ha dedicado a comentar la presentación de nuestra vecina Shakira y la neoyorquina-puertorriqueña Jennifer López, en un show que para nadie pasó desapercibido.

La presentación, como se esperaba , estuvo llena de energía, ropa ajustada a sus curvas, coreografías sugestivas y música en español e inglés durante los casi quince minutos que estuvieron en escena. Las redes sociales en nuestro medio se derramaron en elogios hacia el espectáculo. Mención especial tuvieron el baile del vientre de Shakira y el guiño a sus raíces libanesas con el “zaghourta”, un movimiento de la lengua, signo de alegría en las fiestas, y el “pole dance” de J Lo, que impresionó por lo atlético a muchos y muchas.

Pero hubo mensajes que revelaron los prejuicios que plagan nuestra sociedad. Algunos consideraron que ese show no debía presentarse en una hora en que hay niños viendo la televisión, pues el “contenido sexual” de sus bailes es inapropiado a ciertas edades. Al extremo, que pastores protestantes en Estados Unidos han hablado de demandar a la NFL, por “el show porno” del Superbowl.

Que quede claro, que no les afectó que aparecieran niños encerrados en jaulas -entre ellos, la hija de Jennifer López- y que al salir, cantaran “Born in the USA”, mientras JLo vestía una capa con la bandera de Estados Unidos y que, al abrirla, tenía en el reverso la bandera de Puerto Rico. Sospecho que el mensaje político simplemente era demasiado elaborado para que lo entendieran.

Lo increíble es que ese montón de idiotas puritanos se han sentido ofendido por dos mujeres que mostraban más de lo que ellos consideran pudoroso, mientras que no se espantan cuando un loco agarra una ametralladora y mata a un montón de gente en un centro comercial, porque “defienden el derecho a tener armas”.

En lo personal, estoy convencido de que todas estas pataletas no son tanto por lo que mostraron Shakira y JLo, sino porque sienten que estaban demasiado lejos. El problema es que en toda esa “inmoralidad” que tanto pregonan, “la culpa no era de ellas”, sino de sus propias mentes enfermas, que en dos mujeres atractivas, solo son capaces de ver pecado, lujuria y malas intenciones…

El autor es cardiólogo