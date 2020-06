La explotación de los migrantes

Derechos humanos

La explotación laboral relumbra de distintas maneras en la vida de millones de personas, especialmente en los inmigrantes, la injusticia que viven muchos empleados es de asombro inenarrable, las actitudes de algunos jefes hacia sus subordinados es vergonzosa e inhumana. Hay muchos empresarios que se destacan por explotar a sus dependientes, ¿Por qué humillar a un empleado? Si eres de esos jefes que disfrutas al maltratar a tus colaboradores estás viviendo equivocadamente, no tienes ningún derecho de faltarle el respeto a ese alguien que hoy te está ayudando para que vivas una vida más cómoda, no te aproveches de la situación actual de la pandemia, que enfrentamos todos, en especial quienes trabajan para ti, sin ellos tú no podrías generar fuentes de ingresos, el progreso económico del que gozas es gracias a tus trabajadores, sin su presencia tus proyectos difícilmente se harían realidad.

“La Organización Internacional del Trabajo estimó que en 2014 había 232 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, que estaban fuera de su país de origen”. Millones y millones de personas viven desplazándose para diferentes países buscando mejores oportunidades, algunos lo que encuentran inesperadamente es la muerte. Desborda nostalgia saber que muchos de los inmigrantes en su país de origen se prepararon profesionalmente para nunca desempeñar su profesión, entre los miles de emigrantes que están esparcidos por todo el planeta son innumerables los artistas, científicos, emprendedores y personas de mentes brillantes, que por ahora viven momentos complicados…

Jamás te burles de un emigrante hoy podrás ser el hombre más adinerado de tu país, podrás tener muchos títulos, podrás ser diputada o un reconocido artista; pero con estos sistemas políticos tan corruptos y desordenados que nos están asfixiando a todos, mañana tú podrías sumarte a esta infinita lista de inmigrantes que viven diversas humillaciones, en las que sus derechos son desprotegidos. En la mayoría de los países del mundo hay inversionistas extranjeros, a éstos se les recibe con exclusiva cordialidad ¿y por qué al obrero no se le recibe igual? Ellos también hacen una labor admirable, por ende merecen un trato y salario justo.

El autor es escritor y poeta