La importancia de las políticas públicas en Educación

Para eliminar brechas

Veo a Panamá como un país con mucho potencial: gente buena, inteligente, trabajadora; una rica flora, fauna y muchísimas tradiciones. Panamá puede ser una gran nación para todos sus habitantes. Aunque nuestro país contaba con altas tasas de crecimiento económico antes del efecto de la Covid-19, todos estos ingresos no han sido repartidos de la mejor manera entre los panameños y panameñas. La gran brecha en equidad es una muestra del grave desequilibrio en acceso a oportunidades en nuestra nación.

Entre todos los desafíos que existen en Panamá, es necesario atacar las deficiencias en la implementacion de políticas públicas en educación. Panamá tiene un sistema educativo débil, al que es importante prestarle atención. La Educación es un derecho que nos transforma, permite nuestra evolución y hace posible enfrentar con mayores posibilidades de éxito, las realidades que atravesamos como país.

El informe del programa de educación del Diálogo Interamericano y Unidos por la Educación: Panamá: el estado de las políticas públicas evalúa el estado actual de las políticas públicas y nos habla sobre la inversión panameña en educación que, desde el 2004 ha variado entre 3% y 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB). El sistema educativo nacional cuenta con casi un millón de estudiantes, más de 68 mil docentes y aproximadamente 8 mil escuelas en total.

Es importante mencionar los resultados de las evaluaciones internacionales en las que Panamá participa. En la prueba PISA, Panamá ocupó la posición número 71 de 79 países en el 2019. Entre tanto, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de la UNESCO en el 2013 arrojó que Panamá está por debajo del promedio de la región. La gran mayoría de los estudiantes panameños se ubica entre los dos niveles más básicos de aprendizaje, con muy pocos alumnos en los niveles más avanzados.

Entre las cifras más llamativas del TERCE se resalta que en el caso de los niños en tercer grado, casi un tercio no puede escribir, casi la mitad no puede entender lo que lee y más del 60% no tiene el nivel adecuado de conocimientos matemáticos.

Considerando lo anterior, estas pruebas con claridad nos muestran un panorama preocupante. Este escenario complejo hace que nos preguntemos cómo en Panamá, con una educación deficiente, no se implementan con prontitud los cambios que evidentemente necesitamos para mejorar nuestro sistema educativo. Este país requiere contar con un sistema educativo de calidad que sirva para preparar a todos, en participación productiva y en términos de construcción de una sociedad incluyente basada en la práctica de valores. Para asumir este reto, es menester enfocarse en las políticas públicas docentes.

Panamá es un país en el que urge se ofrezca una educación de calidad y con excelencia a todos los panameños y panameñas, que no sólo instruya sino que eduque; que potencie las habilidades blandas, el pensamiento crítico, las bellas artes y apueste a la educación emocional , para formar a panameños y panameñas más conscientes, críticos, resilientes y cultos.

Aunque estemos pasando por una crisis sanitaria a nivel mundial, Panamá es un país de gente fuerte, valiente y resiliente. Hay que seguir trabajando día con día, desde dónde nos encontramos , comenzando con nuestras propias acciones, con nuestros amigos y familiares para transformar y lograr el Panamá que muchos panameños y panameñas sabemos que es posible.

La autora es egresada del LLAC 2019 y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación