La impostergable generación de empleo formal

Después de más de 18 meses sufriendo las consecuencias de la pandemia de la Covid 19, en que las medidas sanitarias iniciales obligaron a la clausura indefinida de empresas con la consecuente desaparición de los empleos, se hace impostergable tomar decisiones creativas para motivar la generación privada de nuevos empleos formales y restaurar los existentes en el país.

Ha sido muy duro para las empresas mantenerse activos pagando alquileres, planillas, gastos operativos e impuestos, y con baja demanda, lo que ha hecho que, para subsistir, muchos hayan reducido sus operaciones y ha forzado la desaparición de otras tantas.

Para reiniciar exitosamente los negocios es necesario un cambio de actitud de patronos y empleados, en búsqueda de más eficiencia para hacerlos sostenibles. Ha quedado demostrado que, sin patronos, no hay esperanza de empleos formales, lo que atestiguan los cientos de miles de personas que han emigrado a la informalidad para autogenerarse sus ingresos, pero desprovistos de todas las garantías de un empleo formal, como: condiciones aceptables de trabajo, prestaciones sociales, horario y afiliación a la CSS para acceso a atención médica, medicinas y jubilación.

Se estima que ya superan las 800 mil personas que buscan su sustento mediante empleos informales, lo que representa una mayor proporción que los empleos formales. Muchos de ellos se atienden de alguna manera en la CSS o el Minsa, sin aportar. Esto agrava la insostenibilidad del funcionamiento de la CSS y el Minsa. Es necesario crear, idear formas para que estas personas busquen la estabilidad y coticen a la CSS. Para esta labor tiene que haber una conjunción de voluntades entre la sociedad, gobierno, empresas, CSS e individuos. A manera de ejemplo, estas personas que procuran sus ingresos, ya sea en puestos informales o en la calle, jamás serán sujetos de crédito, porque no pueden demostrar que tienen ingresos ni capacidad de pago, pero, ¿que tal si la banca se pone creativa ? Y decide regularizar a los trabajadores informales que se animen a utilizar sistemas de pago similares al Yappi, con la condición que se afilien a la CSS, con el cual ellos podrán tener acceso a un registro de sus ingresos y toca a los bancos ofrecer considerar esto como referencia de que el individuo genera ingresos, que eventualmente lo capacitarían para ser un sujeto de crédito, educando para el ahorro, por ejemplo, para adquirir vivienda u otros bienes. Sabemos que los bancos no son instituciones de caridad ni mucho menos, pero podría ser interesante un nuevo mercado; tomar en cuenta que estas personas en conjunto mueven mas de 1,000 millones de dólares anuales de la economía que no pasa por bancos y que podría ser rentable manejarlos.

Con creatividad pueden surgir otras ideas, como aquella de que cada persona que opere un taxi debe ser afiliado a la CSS; las compañías de taxis se convertirían en patronos y los taxistas tendrían acceso a Seguridad Social mediante el pago de su cuota. Esto, de paso, acabaría con el problema de la cantidad exagerada de taxis, la renta irresponsable por día de taxis y haría más rentable la operación para los que decidan afiliarse.

El caso de las estaciones de gasolina, que al automatizarse despidieron a varios miles de empleados y sólo reconocieron al cliente tres centavos de ahorro por ello. Los ciudadanos también debemos apoyar, manifestando que se acepta ese incremento de tres centavos ,pero que queremos atención personal en las estaciones de servicio . Eso generaría más de mil empleos formales de forma inmediata.

El autor es ingeniero civil