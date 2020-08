La inmunidad de rebaño: ¿qué es?

Pandemia

La inmunidad de rebaño o de grupo, es un fenómeno “estadístico” en el que se observa una forma indirecta de protección contra una enfermedad; esta protección se “consigue” cuando una parte de la población ha sido vacunada o ha pasado por una enfermedad específica que le confiere inmunidad permanente o provisional .

La “medicina basada en la experiencia”, piedra angular inamovible, “nos ha ensenado con el paso de la mayor parte de las veinte pandemias que ha vivido la humanidad en los últimos dos mil quinientos años, que estas catástrofes han sido resueltas para bien o para mal por mecanismos naturales tan dramáticos y cruentos como la muerte del patógeno junto a su víctima o la supervivencia mediante la inmunidad natural; sin embargo, con el complemento lógico de esta medicina basada en la experiencia se posesiona en la realidad actual la medicina basada en la evidencia, que vio coronado sus primeros resultados en las pandemias, con el concepto de la inmunidad artificial o pasiva puesta en práctica desde el punto de vista clínico con la primera vacuna de la historia” (Edgar Jenner - 1796 ) . De una u otra forma o por simple designio divino, todavía la humanidad es calentada por el mismo sol y alumbrada y guiada por la misma luna. Los “obligatorios , acostumbrados y arrolladores” avances y la casi “ celestial autosuficiencia” científica, comprometen y obligan a los científicos, con rigurosa exigencia y desenfrenada velocidad, cumplir con el producto de la medicina basada en evidencias, “la vacuna milagrosa”, que en otras épocas ha demostrado su eficacia y ha mantenido en pie a la humanidad (viruela, peste, polio, difteria, etc.).

Sin embargo, mientras llega “la mesiánica y milagrosa vacuna”, el mundo gira con su desenfrenado y angustioso dinamismo: el virus se propaga y los organismos se defienden . ¡Así de sencillo!

En nuestro medio, considero que el bien o mal llevado confinamiento obligatorio ya cumplió su cometido, dándole paso a la realidad. La responsabilidad, conciencia , educación y, sobre todo, el respeto al virus (del griego – latin “ios” = veneno que corre), ha conmovido a la mayoría .

Le tocará a cada uno de nosotros y a todos en conjunto asumir nuestro rol y continuar con nuestras vidas. De nuestro comportamiento dependerán futuros confinamientos y sus consecuencias.

En este primer articulo de tres, les expongo mi opinión , iniciando con este ejercicio.

Siendo un fenómeno “estadístico”, el manejo de las cifras, sus proyecciones, tendencias aritméticas, lineales, polinómicas y actuariales se basan en indicadores, tales como la velocidad de contagio, reproducción, proliferación y replicación de la enfermedad, según el momento. Estas “cifras” deben ser consideradas como un híbrido de alto contenido científico, pero igual de un alto contenido de incidencias, imprecisiones, tergiversaciones y, por qué no, imaginaciones plasmadas en números, gráficas curvas o en extremos opuestos tan reales como las víctimas en los cementerios.

Considero, a título muy personal, que las cifras en nuestro país no solo han sido honestas y meticulosas, sino que han sido reconocidas con toda justicia como muy bien llevadas; por esta razón tenemos una matriz concreta pero obviamente relativa, basadas en nuestro trabajo y esfuerzo conjunto; además de esto, tenemos otra fortaleza basada en una buena cantidad de pruebas diagnósticas, aun no suficientes, y finalmente nuestro porcentaje de letalidad reconoce de alguna forma nuestro gran esfuerzo, que nos mantiene en un poco mas de la mitad del promedio mundial.

Panamá, con una población aproximada de 4.5 millones de habitantes (el Censo 2020 fue truncado precisamente por la pandemia ); si excluimos una población aproximada de 1.4 millones en niños y adolescentes, hasta los 17 años (Unicef, 2019), población “caprichosamente declarada no vulnerable”, además tomando en cuenta nuestra tasa de crecimiento poblacional (basado en los nuevos nacimientos y la tasa de decesos no Covid ) y la no menos importante, realistas y, para muchos, mal contabilizadas cantidad de seres humanos inmigrantes bienvenidos y asimilados como nuevos panameños, pudiéramos trabajar con una muestra de poco mas o menos 3 millones de habitantes .

Las pruebas han sido llevadas a cabo con tenacidad y mucho empeño -según nos indican las autoridades sanitarias- a la población en general con predominio a las de alto riesgo y los “clusters”. La meta de 4 mil pruebas diarias sostenidas no se han logrado, pero está a punto de conseguirse (menos de 0.01% de la población/día).

Si el porcentaje de positividad de estas pruebas está establecida en más del 33%, promediando desde su inicio, y lo sólidamente establecido en la actualidad, ¿podemos deducir que la tercera parte de la población (33 %) ha tenido o esta padeciendo o padecerá la enfermedad?

La medicina, lejos de ser una ciencia exacta, es un arte; sin embargo, dentro de las estrategias de planificación de un mundo saludable, siempre hay que basarse en cifras .

Estas cifras frías e impersonales, que son simplemente deductivas de un ejercicio estadístico, ¿nos pueden arrojar y proyectar una realidad alarmante de enfermos y fallecidos ?

Ahora bien, ¿qué papel juega el alto porcentaje de pacientes recuperados en esta ecuación ?

¿Qué utilidad “pasiva” tienen dentro de la comunidad, la población de pacientes recuperados en un momento en el que la “vacuna milagrosa” es solo una alegórica esperanza?

¿Estará, una vez más , la sabia y silenciosa naturaleza trabajando a nuestro favor?

¿Funcionarán los “ recuperados”, emulando a los infiltrados en el Caballo de Troya?

El autor es médico