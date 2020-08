La lectura nos acerca al mundo

Feria Internacional del Libro

El lema de este año de la Feria Internacional del Libro 2020 es “Leer nos acerca”. La noción de aproximación que sugiere este nuevo lema se nos presenta como una oportunidad para pensar en las posibilidades que tiene la transmisión cultural desde la lectura y la escritura. La crisis generada por la pandemia creó el concepto de “distanciamiento social” y enseguida generó algunas opiniones encontradas. Por eso ha sido acertado el lema escogido por la Cámara Panameña del Libro para esta versión virtual de la feria, que se realizará del 13 al 16 de agosto.

“Leer nos acerca” parece, indudablemente, referirse a que la lectura puede aproximar a las personas a tener un contacto a través del libro, porque la feria es un espacio de diálogos e interacciones en torno al texto, un espacio de discusión, incluso, un espacio de distintas experiencia poéticas y estéticas, donde diversos modos de leer se dan cita evidenciando la perspectiva sociocultural de la lectura y cómo se presenta como un ejercicio de poder que va desde los discursos de las autoridades y organizadores, hasta el discurso de los autores, que está implícito en sus mensajes a través de la obra.

La lectura, aparte de acercarnos para dialogar y conversar, nos ayuda a asumir posturas y roles, y a confrontar saberes diversos. Nos acerca, como suele hacerlo el arte en general, a una apreciación de la realidad con más posibilidades. La apreciación de la realidad desde la lectura para conservar la memoria, para construir identidades y ciudadanía, para aprender conocimientos, para ser creativo, para tener un pensamiento crítico, para ser más solidarios y empáticos; para (si se quiere usar: reinventar, repensar, resignificar, reorientar) una nueva ética que nos permita tener una mejor relación con la naturaleza. En fin, la lectura nos acerca, como sujetos, a múltiples experiencias con el mundo.

Leer nos acerca a la realidad. Pienso en una realidad que de pronto se digitalizó matando otra realidad que era la que nos permitía estrechar las manos y abrazarnos, que nos permitía conversar en espacios culturales que de pronto se redujeron a la pantalla. El arte, la cultura en general, se vio afectado por esta nueva realidad y eso suscitó nuevas formas de apropiación. Leer en un círculo de lectura de pronto se trasladó a una plataforma donde ya no era lo mismo y desde lo personal la lectura se fortaleció como una actividad que beneficia a la persona mostrando la realidad desde muchas miradas críticas.

Leer nos acerca al pensamiento. Tal vez uno de los atributos más importante de la lectura es su capacidad de hacernos pensar. En la nueva normalidad también hay nuevas apatías que se han fortalecido y que no permiten generar un pensamiento. La nueva cárcel del sujeto, como ha dicho Byung- Chul Han, encerrada en una sociedad con pereza mental, porque las instituciones de poder y control social no enseñan a pensar, el lector sigue siendo esa especie de soldado que se atrinchera con un artefacto llamado libro y con el cual resiste. La lectura es una práctica que nos permite ejercer el poder desde el pensamiento. Un libro es un artefacto social y político, como dice Cassany, que permite construir la libertad de pensamiento.

Leer nos acerca al poder de la imaginación. Las personas muy pragmáticas y que hasta cierto punto le rinden culto a la razón, no creen en los poderes de la fantasía inteligente, como Cesare Pavese llamaba a la imaginación. No hay nada creado por el ser humano sobre este mundo que no haya sido imaginado primero. Albert Einstein dijo que la lógica te llevará desde A hasta B, la imaginación a cualquier parte. Y para fortalecer la idea, añado otra frase del famoso físico: “el verdadero símbolo de la inteligencia no es el conocimiento; es la imaginación”. Y en alguna parte de Alicia en el país de las maravillas se dice: “La imaginación es la única arma contra la realidad”. Al leer, nuestra imaginación se conecta con la realidad para darle una nueva posibilidad de lectura a esa misma realidad.

Hay un texto de Carlos Alberto Sánchez Velasco que reúne 100 beneficios de la lectura. Sabemos que hay muchos más, pero el ejercicio de este autor es interesante porque nos ayuda a reflexionar sobre distintos acercamientos que la lectura permite. Al estudiar estos beneficios en la práctica de la lectura descubrimos que también algunos nos distancian de cosas negativas. Por ejemplo, el más obvio, la lectura nos distancia de la ignorancia, aunque a mí me resulta interesante que mientras más hablo con los libros, más descubro lo ignorante que soy. Pero para sobrevivir en este mundo basta con conocer tus derechos y eso se logra leyendo.

En fin, leer nos acerca, sí. Nos acerca a formas de libertad y nos aleja de las formas de la esclavitud; leer nos acerca a tiempos y espacios desde distintos tipos de artefactos que son el instrumento del maravilloso universo de la lectura.

El autor es escritor y encargado de la Oficina de Promoción de la Lectura en MiCultura