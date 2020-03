La nación mas poderosa del mundo

Desigualdad social

Con cierta frecuencia escuchamos que los Estados Unidos de América es la nación más poderosa del mundo. Esta afirmación es válida en el orden económico, en materia de ejército y armamento y en varios sectores de la tecnología.

Se podría pensar que siendo los Estados Unidos la primera nación del mundo en materia económica, militar y de tecnología, los habitantes de ese país deberían gozar de un bienestar mayor que los habitantes de otros países menos poderosos. Esto no es del todo exacto por lo siguiente:

a. Personas adictas a drogas/estupefacientes. Los Estados Unidos es el país en el mundo donde hay más personas adictas a las drogas según estadísticas de World Drug Report en el año 2018.

b. Expectativa o esperanza de vida. La expectativa de vida de un norteamericano (hombres y mujeres) está por debajo de la expectativa de vida de la mayoría de los países de Europa, de Corea del Sur, Japón, Australia, Canadá, Israel y otros países. Es más, varios países de América Latina tienen una expectativa de vida mayor que la de los Estados Unidos de América (Costa Rica, Chile, Panamá, según la Organización Mundial de la Salud).

c. Número de personas presas. Los Estados Unidos tiene el mayor porcentaje de personas presas en el mundo según estadísticas del Instituto de Investigaciones de Política Criminal (ICPR por sus siglas en inglés) porque en ese país existía en el año 2016 una tasa de 655 presos por cada 100 mil habitantes, lo que da un total de 2.16 millones de personas presas en prisiones federales y locales.

d. Número de personas obesas. Es un dato aceptado medicamente que la obesidad constituye un peligro para la salud y está ligada a enfermedades como la diabetes, hipertensión, ataques cardiacos, etc. De acuerdo a información de la OCDE y de la OMS los Estados Unidos es el país del mundo con mayor población de personas obesas.

e. Personas sin hogar (homeless) en los Estados Unidos existen aproximadamente 600 mil personas sin hogar (homeless) según estadísticas The US Department of Housing and Urban Development. LA Homeless Services Authority. A muchas de estas personas se le puede ver en partes céntricas de grandes ciudades, o sea que no necesariamente pernoctan en lugares alejados o en barrios humildes. Se está dando inclusive el caso de “homeless” que tienen trabajo con remuneración baja y no pueden pagar vivienda. Duermen en sus automóviles propios e inclusive alquilan espacios en vehículos habilitados para dormir (vans). Muchos de ellos son adictos a drogas como el crack pero otros son personas que han perdido el sentido de una vida normal por razones de tipo emocional o económico.

¿Como se explica todo lo anterior? ¿Cómo es que los Estados Unidos siendo un país tan rico y desarrollado tecnológicamente no ha logrado soluciones para controlar las situaciones negativas antes mencionadas, como han hecho otros países?. La respuesta es compleja pero lo que es cierto es que la solución a estos problemas está en manos de los programas de asistencia social y médica que manejan los gobiernos federales y estatales. Si estos gobiernos invierten más recursos humanos, tecnológicos y económicos los ciudadanos norteamericanos que están sufriendo situaciones deplorables alcanzarían un mayor bienestar. Los proyectos gubernamentales de tipo social en los Estados Unidos responden a la filosofía política de los gobiernos de turno. Por lo tanto se puede esperar una acción positiva en este sentido si los gobiernos de turno tienen en su plataforma e ideología la solución a estos problemas sociales.

El autor es abogado