La real justicia ininterrumpida

Arbitral

La Constitución Política de la República de Panamá, establece que la Administración de Justicia será ejercida por el Órgano Judicial, conformado por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales y juzgados que la ley establezca. Así también, por la jurisdicción arbitral, conforme a la Ley. También establece que, la Justicia es expedita e ininterrumpida.

La Corte Suprema de Justicia, ante la declaración de estado de emergencia por la Covid-19, acordó la suspensión de los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020, a nivel nacional. Más adelante, ordenó la suspensión de labores en los despachos judiciales a partir del 23 de marzo, con ciertas excepciones. Los funcionarios han ido retomando sus puestos de trabajo desde el 11 de mayo, cuando entraron en un período de “reorganización”. La Corte emitió varios acuerdos en donde extendía la suspensión de términos. La semana pasada, el 1 de junio, abrieron sus puertas al público, pero los términos seguían suspendidos. Finalmente, hoy, 8 de junio se levanta la suspensión.

La Corte, en el primer acuerdo de suspensión, el 146 de 13 de marzo de 2020, solicitaba a los jueces que reprogramaran las audiencias en un “breve plazo, que no exceda de este año”. Ciertamente, el concepto de brevedad que tiene la Corte, no está del todo apegado a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, considerando que a la fecha de emisión del acuerdo, aún faltaban nueve meses para culminar el año 2020. No es algo que pueda adjudicarse únicamente a la actual crisis de salud.

En lo que respecta a la Justicia Arbitral, las bondades de la Ley 131 de 2013, de Arbitraje Comercial Nacional e Internacional de Panamá -LAP-, salieron a relucir. Con la llegada de la Covid-19, los Tribunales Arbitrales permanecieron activos, con ayuda de las herramientas tecnológicas, la colaboración de las partes y sus apoderados, la buena voluntad de los árbitros y secretarios de tribunales, así como la buena gestión de los Centros de Arbitraje. Particularmente, debo aplaudir la labor del equipo del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, quienes, en medio de la crisis, continuaron brindando sus servicios en teletrabajo. Los expedientes en línea, se mantuvieron en constante actualización, haciendo posible, cómodo y confiable, el trabajo de los abogados, árbitros y secretarios desde casa. La experiencia en la realización de teleaudiencias, a través de Microsoft TEAMS, incluyendo, audiencias de prácticas de pruebas, ha sido altamente positiva.

Nuevas demandas arbitrales fueron presentadas en tiempos de cuarentena. La Justicia Arbitral, no se detiene. En arbitraje, las notificaciones y comunicaciones vía correo electrónico son perfectamente válidas; las distintas formas que puede adoptar el acuerdo arbitral se ajustan al dinamismo de los negocios, otorgando la LAP validez al acuerdo arbitral electrónico; a aquel concertado por el intercambio de escritos de demanda y contestación, así como otras extraordinarias modalidades contempladas en el artículo 16 de la LAP.

Será el arbitraje, la verdadera justicia ininterrumpida?

El arbitraje comercial es una herramienta alternativa y adecuada para la resolución de controversias. Es sin duda, una oportunidad para el sector empresarial, para que se administre justicia en términos de especialidad y celeridad.

La autora es abogada especialista en negocios