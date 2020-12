La vacuna contra la corrupción

Crisis

La Contraloría se niega a publicar la información completa sobre la planilla cashback, le tira la pelota a la Asamblea. La Asamblea rechaza publicar la información porque dice no contar con un sistema que le permita publicarla. Al final, la Corte Suprema debe pronunciarse aunque, ya previamente ha fallado ordenando a la Asamblea publicar. Sin embargo la Corte ha negado declararlos en desacato, a pesar de que la Asamblea no ha cumplido con lo ordenado.

Mientras tanto, la Asamblea ha gastado 22 millones de dólares de más en la planilla 002, con el aval de la presidencia, 8 millones en la planilla cashback, con el refrendo de la contraloría y los ciudadanos no tenemos la información, que por ley tenemos derecho a tener, sobre estos gastos y sobre los millones de dólares en compras realizadas en pandemia desde el Ministerio de la Presidencia.

Trasladaron 80 millones de dólares del presupuesto de la Caja de Seguro Social porque no encontraron, en el presupuesto del gobierno central, de donde sacar las partidas para pagar el bono solidario. Un bono solidario que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de los cientos de miles de panameños con contratos suspendidos y que ahora le recortan a los jóvenes, buscando los ahorros que no quieren encontrar en los excesos de botellas, sobreprecios y contratos brujos.

Aumentaron la deuda en 7 mil 500 millones de dólares el último año, más que la ampliación del canal, sin que veamos un solo proyecto de infraestructura que sustente esa barbaridad de plata. ¿Dónde está el dinero? Porque en auxilios financieros, planes de reactivación económica, medicamentos, o incluso el pago a tiempo del personal médico que atiende la pandemia, no se ha visto.

No hay dinero que alcance en un sistema corrupto, hoy tenemos la capacidad de endeudarnos, y nuestro gobierno la está aprovechando, pero ese endeudamiento conlleva presiones para el aumento de los impuestos. Al final, nos va a tocar pagar los platos rotos. Otra historia contaríamos si el dinero estuviese siendo bien invertido en la salud, agua y educación de la población, o en grandes proyectos de infraestructura para el desarrollo.

Paremos esta fiesta antes de quedar tendidos sobre el lodo. Empecemos por publicar toda la información detallada y en formato de datos abiertos, esa es la vacuna contra la corrupción. Allí es donde se la debe rifar señor Presidente, salga lo que salga y caiga quien caiga.

La autora es directiva de MOVIN y conductora de Sal y Pimienta