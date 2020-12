Las madres que queremos celebrar

Educación sexual

En este día de las madres quiero hablar de las madres cuyo embarazo y nuevo hijo llegó inesperado, por sorpresa, sin querer, por “metida de pata”, por “un desliz”, porque “no se puso condón” o simplemente porque “no sabía que esto podía pasar”.

Me refiero a las 27 niñas y adolescentes que quedan embarazadas a diario en Panamá. Las que aún no son mujeres y según datos del MINSA, cada año suman más de 11 mil nuevas madres que tienen entre 10 y 19 años de edad. Todas las 70 mil niñas y adolescentes que en los últimos 6 años han logrado que Panamá ocupe el tercer lugar de la región con la tasa más alta de fecundidad en adolescentes. Vale la pena recalcar que solo en los tres primeros meses del 2020, ya habíamos llegado al 50% de la cantidad de embarazos adolescentes registrados en el 2019.

La sorpresa de quedar embarazada en un niña de 10 años no es resultado de un desliz. Es el resultado de la falta de conocimientos y habilidades para la vida que la incapacitaron al no poder tomar una decisión informada sobre su propio cuerpo. Y es que un embarazo en una niña de 10 años también es resultado de la inmadurez e inocencia que caracteriza la niñez; sobre todo ante una situación desconocida y sumamente ajena a su capacidad cognitiva.

Así mismo, un embarazo en una adolescente de 19 años no es el resultado de falta de planificación ni se puede tildar como “metida de pata”. Para esta joven mujer, la sexualidad es un universo de verdades a medias, falsas hipótesis, fantasías y rumores. Su embarazo es el reflejo de que está falta de derechos sexuales porque no tuvo el derecho a la información basada en conocimiento científico y tampoco tuvo el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables.

Es por ello que en este día de la madre, debemos recordar que hay miles de mujeres en Panamá que no viven la maternidad con plenitud y felicidad. Madres que a su corta edad han pasado por las mismas experiencias que pasamos las mujeres casadas, con educación y una profesión. Estas madres de 10 a 19 años también tuvieron que sangrar por casi un mes, lactar a un recién nacido, quedarse despiertas en la madrugada y pasar por cambios hormonales, físicos y emocionales que no podían comprender. Peor aún, estas madres carecen de madurez y educación vital para contribuir al desarrollo de su bebé. Un embarazo adolecente que resulta por negarle el derecho a la educación sexual a una mujer es una sentencia a una vida de exclusión social y menos oportunidades de desarrollo emocional, profesional y económico. Una adolescente que no termina la escuela por estar embarazada tampoco puede entrar al mercado laboral. No es sorpresa que las provincias con las tasas de embarazo adolecente más altas del país son también casa de pobreza multidimensional: Panamá, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe-Buglé.

¿Será que una niña o adolescente embarazada crecerá a ser una mujer felíz y tendrá un trabajo digno?

En vez de enfocar la conversación en si se debe o no dictar educación sexual en las escuelas, debemos enfocarnos en cómo la educación sexual nos ayuda a lograr una sociedad equitativa donde las mujeres puedan desarrollar su potencial y contribuir a la economía.

Si celebramos a las madres por su dedicación y contribución a la sociedad, también debemos luchar por que las niñas y adolecentes tengan las oportunidades de desarrollo y educación necesarias para convertirse en el tipo de madres y mujeres que celebramos todos los años.

La autora es socióloga